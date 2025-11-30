США стремятся согласовать с Украиной "территориальные споры" перед встречей с Путиным

Американские и украинские чиновники в воскресенье, 30 ноября, проводят переговоры в Майами перед тем, как специальные посланники президента Дональда Трампа отправятся в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В центре внимания — финальные правки к американскому мирному плану, который в последние дни был существенно откорректирован, чтобы соответствовать позиции Киева. Именно территориальные вопросы и гарантии безопасности остаются последними нерешенными блоками.

Старший чиновник США заявил, что Белый дом хочет окончательно закрыть эти два вопроса еще 30 ноября — чтобы во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли передать Путину согласованный документ, пишет Axios.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", — подчеркнул чиновник.

Замена в украинской делегации после отставки Ермака

Переговоры проходят на фоне резонансных событий в Киеве. Руководитель Офиса президента и главный украинский переговорщик Андрей Ермак, который должен был возглавлять делегацию, подал в отставку в пятницу после обысков в его доме. Расследование в отношении коррупции коснулось близкого окружения Зеленского и всколыхнуло правительство. В воскресной переписке Ермак сообщил знакомым, что "идет на фронт" на восток Украины.

Відео дня

Украинскую делегацию теперь возглавляет советник по национальной безопасности Рустем Умеров. Она уже находится в Майами, где встреча будет проходить в частном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Виткоффу.

В состав также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и представители разведки.

Позиции сторон

В минувшее воскресенье в Женеве США и Украина согласовали почти все пункты, кроме территории и гарантий безопасности. Ермак до отставки отмечал, что территориальные вопросы можно решать только на уровне президентов. Трамп, в свою очередь, заявил, что встретится с Зеленским и Путиным только тогда, когда стороны максимально приблизятся к формальному завершению войны.

Президент Зеленский в субботу заявил, что дипломатия продолжается, а американская сторона демонстрирует конструктивный подход. Украинская делегация, по его словам, имеет четкие директивы и будет работать в соответствии с украинскими приоритетами.

Скепсис Кремля и ужесточение требований Путина

США рассчитывают, что согласованный с Киевом пакет позволит сдвинуть переговоры с Путиным. Однако после ряда правок, которых добилась украинская сторона, Кремль начал высказывать сомнения относительно возможности принятия условий США.

Путин в прошлый четверг повторил свои территориальные претензии, заявив, что Россия получит все территории, которые требует — мирно или силой. Он добавил, что Киев якобы готов "воевать до последнего украинца", и заявил, что Россия тоже готова продолжать бой.

Напомним, украинские военнослужащие резко раскритиковали первоначальный вариант мирного плана, поддержанного президентом США Дональдом Трампом, который предусматривает масштабные уступки России, в частности, в вопросе территорий. В интервью западным журналистам бойцы ВСУ рассказали, что "мирный план" — просто капитуляция Украины.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сделать площадкой для "мирного саммита" Будапешт. Также он положительно отозвался об обнародованном недавно мирном плане США.