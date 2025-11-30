США прагнуть узгодити з Україною "територіальні суперечки" перед зустріччю з Путіним

Американські та українські посадовці у неділю, 30 листопада, проводять переговори в Маямі перед тим, як спеціальні посланці президента Дональда Трампа вирушать до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. У центрі уваги — фінальні правки до американського мирного плану, який протягом останніх днів був суттєво відкоригований, щоб відповідати позиції Києва. Саме територіальні питання та гарантії безпеки залишаються останніми невирішеними блоками.

Старший чиновник США заявив, що Білий дім хоче остаточно закрити ці два питання ще 30 листопада — щоб у вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф та Джаред Кушнер могли передати Путіну погоджений документ, пише Axios.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", — підкреслив посадовець.

Заміна в українській делегації після відставки Єрмака

Переговори відбуваються на тлі резонансних подій у Києві. Керівник Офісу президента та головний український переговорник Андрій Єрмак, який мав очолювати делегацію, подав у відставку в п’ятницю після обшуків у його будинку. Розслідування стосовно корупції торкнулося близького оточення Зеленського та сколихнуло уряд. У недільному листуванні Єрмак повідомив знайомим, що "йде на фронт" на схід України.

Українську делегацію тепер очолює радник з національної безпеки Рустем Умєров. Вона вже перебуває в Маямі, де зустріч відбуватиметься у приватному гольф-клубі Shell Bay, що належить Віткоффу.

До складу також входять заступник міністра закордоних справ Сергій Кислиця, посол у США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та представники розвідки.

Позиції сторін

Минулої неділі в Женеві США та Україна погодили майже всі пункти, окрім території та безпекових гарантій. Єрмак до відставки наголошував, що територіальні питання можна вирішувати лише на рівні президентів. Трамп, своєю чергою, заявив, що зустрінеться із Зеленським та Путіним лише тоді, коли сторони максимально наблизяться до формального завершення війни.

Президент Зеленський у суботу заявив, що дипломатія триває, а американська сторона демонструє конструктивний підхід. Українська делегація, за його словами, має чіткі директиви та працюватиме відповідно до українських пріоритетів.

Скепсис Кремля і посилення вимог Путіна

США розраховують, що узгоджений із Києвом пакет дозволить посунути перемовини з Путіним. Проте після низки правок, яких домоглася українська сторона, Кремль почав висловлювати сумніви щодо можливості прийняття умов США.

Путін минулого четверга повторив свої територіальні претензії, заявивши, що Росія отримає всі території, які вимагає — мирно або силою. Він додав, що Київ нібито готовий "воювати до останнього українця", та заявив, що Росія теж готова продовжувати бій.

Нагадаємо, українські військовослужбовці різко розкритикували початковий варіант мирного плану, підтриманого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає масштабні поступки Росії, зокрема, в питанні територій. В інтерв'ю західним журналістам бійці ЗСУ розповіли, що "мирний план" — просто капітуляція України.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував зробити майданчиком для "мирного саміту" Будапешт. Також він позитивно відгукнувся про оприлюднений нещодавно мирний план США.