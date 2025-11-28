"Готові сприяти": Орбан запропонував Путіну майданчик для мирних переговорів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував зробити майданчиком для "мирного саміту" Будапешт. Також він позитивно відгукнувся про оприлюднений нещодавно мирний план США.

Віктор Орбан запропонував провести мирні переговори в угорській столиці під час візиту до Кремля 28 листопада. За його словами, його країна зацікавлена в завершенні російсько-української війни.

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи врешті приведуть до цього миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", — сказав угорський прем'єр.

Російський диктатор подякував Орбану за те, що той відгукнувся на пропозицію Трампа, який хотів провести зустріч з Путіним в Будапешті (цей саміт згодом був скасований президентом США).

"Якщо в ході наших перемовин справа дійде до використання Будапешта як майданчика, я буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність надати сприяння", — сказав Путін.

Віктор Орбан прилетів у РФ таємно

Прем'єр Угорщини прилетів на зустріч з Путіним до Москви 28 листопада таємно від партнерів, не сповістивши про це ані європейських лідерів, ані США. Він анонсував розмову з президентом РФ про енергетичну безпеку та енергоносії для Угорщини. Вихід до преси після розмови не заплановано.

17 листопада Орбан вчергове виступив проти допомоги Україні з боку країн Європейського Союзу, заявивши, що це схоже на "спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки".

Мирні переговори: останні подробиці

Речник Кремля Дмитро Пєсков 28 листопада заявив, що Росія отримала мирний план, узгоджений з Україною, і його обговорення заплановані на наступний тиждень. Двома днями раніше він казав, що заяви президента США Дональда Трампа про близькість мирної угоди були передчасними.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак в опублікованому 27 листопада інтерв'ю стверджував, що президент Володимир Зеленський не віддасть українські території в обмін на мир і не підпише план з таким пунктом.