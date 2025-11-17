"Спроба допомогти алкоголіку, давши ще горілки": Орбан знову виступив проти допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове виступив проти фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Він обурився, що президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надавати фінансову допомогу Україні в 2026-2027-му роках.

Орбан заявив, що "воєнна мафія висмоктує гроші європейських платників податків". Угорський прем'єр написав про це у своєму X.

Очільник угорського уряду стверджує, що Урсула фон дер Ляєн вимагає надсилати більше грошей замість того, щоб вимагати "реального контролю або призупинення виплат Україні".

"Уся ця ініціатива трохи схожа на спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду", — заявив Орбан.

скріншот заяви Віктора Орбана щодо допомоги Україні Фото: скриншот

Перед цим Угорщина вирішила спрямувати кошти з Європейського фонду миру для допомоги Лівану. Країна отримає 1,5 мільйона євро. Очільник МЗС Петер Сіярто заявив, що його країна не використовуватиме свою частку фонду для передавання озброєння українській армії. Натомість допомогу Лівану він назвав тією, що відповідає національним інтересам Угорщини.

Не оминув Сіярто і корупційний скандал в Україні, пов'язаний з розкраданням в сфері енергетики. Він заявив, що "Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави коштом грошей європейських громадян". І наголосив, звертаючись до народу, що допоки уряд Орбана залишається при владі, "гроші угорців не потраплять до України".

Раніше Віктор Орбан заявив, що якщо "не станеться диво", Росія продовжить окупацію східної української території Донецької області.

Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала державам ЄС три варіанти того, як забезпечити фінансування України в 2026-2027-му роках — двосторонні гранти, позика з бюджету ЄС із запозичень на зовнішніх ринках та позика з використанням заморожених активів Росії.