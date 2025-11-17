"Попытка помочь алкоголику, дав еще водки": Орбан снова выступил против помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Он возмутился, что президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила оказывать финансовую помощь Украине в 2026-2027-м годах.

Орбан заявил, что "военная мафия высасывает деньги европейских налогоплательщиков". Венгерский премьер написал об этом в своем X.

Глава венгерского правительства утверждает, что Урсула фон дер Ляйен требует присылать больше денег вместо того, чтобы требовать "реального контроля или приостановления выплат Украине".

"Вся эта инициатива немного похожа на попытку помочь алкоголику, прислав ему еще один ящик водки. Венгрия не потеряла здравого смысла", — заявил Орбан.

скриншот заявления Виктора Орбана о помощи Украине Фото: скриншот

Перед этим Венгрия решила направить средства из Европейского фонда мира для помощи Ливану. Страна получит 1,5 миллиона евро. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что его страна не будет использовать свою долю фонда для передачи вооружения украинской армии. Зато помощь Ливану он назвал той, что соответствует национальным интересам Венгрии.

Відео дня

Не обошел Сийярто и коррупционный скандал в Украине, связанный с хищениями в сфере энергетики. Он заявил, что "Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства за счет денег европейских граждан". И подчеркнул, обращаясь к народу, что пока правительство Орбана остается у власти,"деньги венгров не попадут в Украину".

Ранее Виктор Орбан заявил, что если "не произойдет чудо", Россия продолжит оккупацию восточной украинской территории Донецкой области.

Напомним, что Европейская комиссия предложила государствам ЕС три варианта того, как обеспечить финансирование Украины в 2026-2027-м годах — двусторонние гранты, заем из бюджета ЕС по заимствованиям на внешних рынках и заем с использованием замороженных активов России.