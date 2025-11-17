РФ будет продолжать захватывать территории: Орбан высказался о шансах Украины на победу в войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если "не произойдет чудо", Россия продолжит оккупацию восточной украинской территории Донецкой области, назвав это "реальностью", с которой придется смириться.

Венгерский премьер также раскритиковал поддержку Европой Киева, что он охарактеризовал как "безумие". Об этом Орбан рассказал в ходе интервью для издания Politico.

Виктор Орбан заявил, что у Украины "нет шансов" выиграть войну с Россией, назвав финансовую помощь Киева бесполезной.

"Мы уже потратили 185 миллиардов евро, и ... намерены потратить еще больше. Итак, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", — считает венгерский премьер.

Мирные переговоры

Орбан также высказался о мирных переговорах. По его мнению, европейские лидеры намеренно затягивают переговоры, надеясь на то, что еще смогут занять выгодную переговорную позицию. Орбан утверждает, что Европа якобы хочет "продолжать войну" в Украине.

"Они думают... что мы должны продолжать войну, чтобы больше поддерживать Украину", — заявил политик.

Зато Орбан считает, что европейцы должны открыть "независимый канал связи" с Россией, и утверждает, что для РФ ситуация и время сейчас складываются лучше, из-за чего нужно прекратить войну в Украине.

Венгерский премьер предлагает американской стороне проводить переговоры с россиянами, а тогда — европейским лидерам.

"А потом посмотреть, сможем ли мы объединить позиции американцев и европейцев", — отметил Орбан.

Гарантии безопасности

Виктор Орбан отмечает, что его не интересует тот факт, кто победит в войне в Украине — Киев или Кремль. Он рассказал о том, что Европе необходимо применять подход к Украине такой, который будет основан на европейских интересах прежде всего.

Мирное соглашение, по его словам, должно стабилизировать границы, "независимо от того, признаны они на международном уровне или нет".

Если "не произойдет чуда", РФ будет продолжать оккупацию восточноукраинской территории Донецкой области после войны, утверждает венгерский политик.

"Это реальность, нравится вам это или нет", — заявил Орбан.

Напомним, 11 ноября в Politicо сообщили, что в ЕС планируют обойти вето Орбана.

Также 8 ноября, как рассказало медиа Telex, Орбан похвастался освобождением от санкций США после встречи с Трампом.