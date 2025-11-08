Разрешили поставлять нефть и газ из РФ: Орбан после встречи с Трампом "похвастался" освобождением от санкций США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом объявил, что якобы получил гарантии от американской стороны об исключении своей страны из-под действия санкций в отношении российских энергоносителей.

Венгерский политик утверждает, что США в частности освободили от санкций два трубопровода, которыми обеспечивается поставка российских нефти и газа в страну. Об этом Орбан заявил во время брифинга с Трампом, пишет венгерское издание Telex.

По словам чиновника, "освобождение" от санкций Венгрия получила в частности по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".

"Мы договорились, президент принял решение и сказал, что эти санкции к этим двум трубопроводам не будут применяться", — отметил Орбан.

Об этом политики договорились "за закрытыми дверями", пишет медиа. Орбан попросил отменить санкции Трампа "после совместного определения" того, что указанные трубопроводы имеют "ключевое значение" для энергоснабжения Венгрии.

Таким образом Виктор Орбан дал четко понять, что Венгрия будет продолжать покупать нефть и газ у России.

В то же время Дональд Трамп во время брифинга не отрицал заявления Виктора Орбана, хотя и не выражал свою поддержку по ним, уточнило медиа.

"Во время публичной части рабочего обеда Трамп был снисходительным в этом вопросе, но не было вполне понятно, не столкнется ли Венгрия с препятствиями, если продолжит импорт российских энергоносителей, но, судя по заявлению Орбана, он получил это одобрение за закрытыми дверями", — пишет СМИ.

Кроме того, Виктор Орбан также заявил о том, что США освободят от санкций строительство атомной электростанции "Пакш-2" по проекту "Росатома".

"Мы также разрабатываем новые формы американо-венгерского финансового сотрудничества, чтобы укрепить и сохранить финансовую стабильность Венгрии", — подчеркнул венгерский премьер.

Стоит заметить, что Венгрия позволила России расширить АЭС "Пакш", которая является единственной рабочей атомной электростанцией на территории страны, реализовав проект "Пакш-2" еще в 2022 году. Сообщалось, что "Росатом" планирует построить здесь новые энергоблоки, а именно 5-й и 6-й, увеличив мощность атомного объекта вдвое.

Напомним, во время брифинга Орбан также заговорил о победе Украины в войне с Россией, заявив, что "чудо может произойти".

6 ноября издание Atlantic Council сообщало, что Трамп хочет заставить Орбана прекратить мешать вступлению Украины в ЕС.