"Чудо может случиться": Орбан заговорил о победе Украины с Трампом (видео)

Венгерский премьер Орбан во время встречи с Трампом заявил, что Украина все еще может выиграть войну, но, по его утверждениям, это будет "чудом".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, где одной из ключевых тем стала война России против Украины. Венгерский премьер заявил, что Украина "чудом" все еще может выиграть войну.

Трамп спросил Орбана: "Значит, вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?"

Орбан ответил: "Знаешь, чудо может случиться".

Трамп ответил: "Да, совершенно верно".

Трамп заявил, что они с Орбаном согласились, что война на Украине скоро закончится.

На вопрос о том, почему он не встретился с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, Трамп ответил: "Главная проблема в том, что они просто пока не хотят останавливаться. Но я думаю, что они это сделают. По-моему, это очень сказывается на России".

Встреча двух политиков состоялась на фоне активного обсуждения будущей политики США в отношении войны в Украине и позиции Венгрии, которая неоднократно призывала к "немедленному миру" и выступала против расширения военной помощи Киеву.

7 ноября Виктор Орбан явился в Вашингтон впервые с того момента, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. В прошлом году он дважды встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

Орбан немного опоздал в Белый дом, а когда наконец встретился с Трампом, репортер спросил: "Президент Трамп, есть ли какая-то вероятность того, что вы встретитесь с Путиным в Будапеште когда-нибудь?"

Трамп ответил: "Всегда есть шанс".

Виктор Орбан и Дональд Трамп – о чем говорили

Трамп начал свое выступление с похвалы Орбану.

"Он управлял действительно великой страной, и у него нет преступности, у него нет проблем, которые есть у некоторых стран. Но, вероятно, есть пара вещей, о которых я не знаю, а может быть, и не хочу знать", — сказал он.

И подробно рассказал о том, что они будут обсуждать:

"Мы поговорим о торговле. Мы поговорим немного о России и Украине. Мы поговорим об энергетике и ценах на энергоносители".

Орбан также раскритиковал предшественника Дональда Трампа – 46-го президента Джо Байдена.

"Мы здесь для того, чтобы открыть новую главу в двусторонних отношениях США и Венгрии. По сути, потому что при демократической администрации все было разрушено. Поэтому после вашего ухода, президент, все было фактически заблокировано, разрушено, отменено", - пожаловался Трампу Орбан.

Трампа спросили, готов ли он предоставить Орбану исключение из санкций, введенных против России в отношении нефти.

"Мы рассматриваем этот вариант, потому что ему очень сложно добывать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет такого преимущества, как выход к морю", — сказал он.

Трамп также отвесил комплимент Орбану, назвав его "великим лидером".

Виктор Орбан приехал к Трампу в Белый дом Фото: Соцсети

"Дело в том, что он великий лидер, и его все уважают. Не то чтобы он нравился некоторым лидерам, но, знаете, эти лидеры оказались неправы. Если посмотреть на его позицию по иммиграции и другим вопросам, то, если посмотреть на Европу, они допустили колоссальные ошибки в вопросах иммиграции. Это действительно очень сильно им вредит. Он не допустил ни одной ошибки в вопросах иммиграции", - сообщил Трамп.

Венгрия отказалась выполнять постановление Европейского суда по вопросам иммиграции и была вынуждена платить штрафы.

Согласно действующему венгерскому законодательству, ходатайства о предоставлении убежища можно подавать только за пределами Венгрии, в посольства страны в соседней Сербии или Украине. Те, кто пытается пересечь границу, регулярно сталкиваются с препятствиями.

Напомним, ранее Дональд Трамп встречался с лидерами Азии, результатом стало присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама.

А встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили после очень неудачного разговора Лаврова и Марко Рубио.