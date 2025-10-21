Встречу Трампа с Путиным в Будапеште отменили после беседы Лаврова и Рубио

Белый дом подтвердил, что президент США больше не планирует встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии. Саммит отменили, когда в Кремле отменили личную подготовительную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Дональд Трамп хотел, чтобы официальные лица обеих сторон собрались в Будапеште для подготовки к его саммиту с Путиным. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио 20 октября поговорили по телефону и инсайдеры говорят, что разговор "не удался", пишет Telegraph.

Дональд Трамп объявил, что проведет вторую встречу на высшем уровне с Путиным в Будапеште 16 октября после того, как двухчасовой телефонный разговор с российским лидером принес, по его словам, "значительный прогресс".

Однако подготовка к саммиту застопорилась, когда Москва отменила личную подготовительную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Відео дня

Предполагается, что в ходе напряженной беседы Лавров сообщил Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта на Украине.

Однако уже 21 октября Белый дом назвал звонок "продуктивным", при этом добавив: "Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не нужна, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем".

Рубио и Лавров поговорили по телефону и саммит в Будапеште отменили Фото: РИА Новости

Неназванной западный чиновник уже заявил, что отмена саммита в Будапеште – это позитивное событие. "Россия ясно дала понять, что ее позиция не изменилась, так зачем же встреча?" – сообщил он.

Ранее, в ходе двухчасового телефонного разговора на прошлой неделе Путин сообщил Трампу, что он откажется от претензий на неоккупированные части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль РФ над Донецкой и Луганской областями.

Стив Виткофф, посланник президента США по вопросам мира, который регулярно встречался с Путиным, заявил Владимиру Зеленскому, что у России якобы есть конституционные права на эти земли.

Президент Украины публично опроверг эту точку зрения, поскольку Путин вписал регионы в конституцию России после фиктивных референдумов, проведенных после начала полномасштабного вторжения.

Встреча в Будапеште отменена – что говорят в Кремле

После "неудачной" беседы с Марко Рубио глава российского МИД устроил пресс-конференцию для журналистов и заявил, что "Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске".

Сергей Лавров заявил, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться в конфликте в Украине, но это значило бы забыть первопричины конфликта".

"Поэтому, когда сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание", — заявил Лавров.

По его мнению это "обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО".

При этом в Кремле отказались комментировать отмененный саммит в Будапеште. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос какая площадка может быть выбрана для встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, посоветовал обратиться в МИД. А представительница МИД Мария Захарова призвала "не устраивать балаган".

А по поводу новой встречи Трампа и Путина, Песков заявил, что точная дата встречи пока не определена.

"Послушайте, у нас есть договоренность с президентами, но мы не можем откладывать то, что еще не решено. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных дат", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште только "приостановлена".

А российский шпион Андрей Безруков на пропагандистском ток-шоу заявлял, что российского президента в Будапеште якобы могут убить и Британия готовит заговор.