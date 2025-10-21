В ближайшее время встреча не состоится: подготовку саммита Путина и Трампа приостановили, — СМИ

Планирование встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште временно остановлено. В Белом доме объяснили это тем, что стороны пока не достигли необходимого уровня готовности к переговорам.

По информации корреспондента NBC News Гаррета Хааке, который ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома, процесс подготовки саммита "приостановлен". По словам источника, предварительный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был "продуктивным", однако президент Трамп считает, что пока рано переходить к следующему этапу переговоров.

Публикация корреспондента NBC News Гаррета Хааке в X Фото: Скриншот

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп и Путин не планируют личной встречи "в ближайшее время". Это решение было принято всего через несколько дней после того, как президент США объявил о намерении провести новый саммит со своим российским коллегой.

Відео дня

Представитель администрации также заявил, что государственный секретарь Рубио и глава МИД России Лавров не имеют в планах личной встречи. Они ограничились телефонными переговорами, которые американская сторона оценила как "продуктивные", но недостаточные для дальнейших шагов в направлении саммита.

Стоит заметить, что издание CNN со ссылкой на анонимные осведомленные источники прогнозировало, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште может не состояться. По данным источников, предыдущая встреча между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена на неопределенный срок из-за различных ожиданий относительно возможного прекращения вторжения России в Украину. Во время телефонного разговора Рубио и Лаврова 20 октября стороны обсудили "следующие шаги" по урегулированию конфликта, однако, по словам источников, чиновники почувствовали, что Россия недостаточно готова к компромиссу.

Также Фокус со ссылкой на материал Financial Times писал, что Путин рассчитывает выиграть войну не оружием, а влиянием на Трампа, и видит в нем шанс добиться уступок от США.

Более того, 21 октября глава МИД России Сергей Лавров выступил против немедленного прекращения огня в Украине и заявил, что из-за перемирия большая часть страны останется под руководством "нацистского режима".