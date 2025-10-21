Трамп — последний козырь Путина: Россия надеется выиграть войну благодаря переговорам с США, — FT

Путин рассчитывает выиграть войну не оружием, а влиянием на Дональда Трампа. Кремль видит в нем шанс добиться уступок от США, тогда как Украина, несмотря на давление и циничные заявления, продолжает бороться и усиливает свои позиции на международной арене.

Как написал главный комментатор и колумнист Financial Times Эдвард Люс, отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому напоминает "школьную травлю", и украинскому президенту приходится выдерживать унижения во время официальных встреч. Также журналист подчеркивает, что Трамп неоднократно позволял себе унизительные ремарки, а в последних публичных заявлениях президент США даже намекал, что Украина может быть "уничтожена", если не согласится уступить России территории.

Автор отмечает, что Путин также действует взвешенно и терпеливо. Начиная с полномасштабного вторжения 2022 года, Кремль надеялся, что дипломатический путь даст больше, чем фронт. Учитывая действия Трампа после возвращения к власти, этот расчет Кремля имеет реальные основания: российский лидер уже добился второго саммита с Трампом в 2025 году, к организации которого присоединились благосклонные к Москве европейские политики.

Люс также отмечает изменение тона Трампа: он все более откровенно демонстрирует нетерпение относительно украинского сопротивления и считает, что другие конфликты в мире "решены". По его словам, Трамп рассматривает Украину как территорию для компромиссов и открытую "коммерческую возможность", а украинское правительство — как противника, который должен "знать, когда потерпел поражение".

В ответ на это Украина не отстает. Киев наращивает дипломатическую "коалицию желающих", получает дополнительную военную помощь от европейских партнеров и углубляет возможности для ударов по критическим объектам в глубине российской территории. Обсуждается и политический инструмент — возможное использование замороженных российских резервов для поддержки украинской экономики на ближайшие годы.

В то же время Люс приводит данные о больших человеческих потерях в российской армии: по оценкам издания The Economist, в 2025 году погибли десятки тысяч российских военных, и это создает серьезные проблемы для мобилизации и поддержания боеспособности. Кроме того, это затрудняет финансирование вербовки, а также делает принудительную мобилизацию более политически рискованной для Кремля.

Из-за значительных потерь и экономической нагрузки российская армия смогла лишь частично продвинуться на поле боя. Автор статьи подчеркивает, что эти минимальные территориальные "достижения" не меняют общего баланса сил, но могут использоваться в переговорной логике Москвы. Именно поэтому Кремль делает ставку на дипломатическую игру, имея в виду возможные изменения в политике США под руководством Трампа.

Что касается американской позиции, то Белый дом и конгрессисты чувствуют признаки "усталости от войны" среди части населения, а последний значительный пакет помощи Украине был одобрен весной 2024 года. В частности, Люс отмечает, что Трамп больше не планирует предоставлять безвозмездную военную помощь в тех же объемах, зато будущие поставки могут осуществляться на коммерческих условиях.

В заключении автор отмечает: независимо от мотивов, реальность такова — у Путина на руках осталось меньше рычагов, чем считает Трамп, но одна из тех важных "карт" — сам Дональд Трамп. Именно из-за его позиции Кремль может получить дипломатические дивиденды, которых не удалось достичь на поле боя.

