Путин может не долететь до Венгрии: в МИД Польши намекнули на риск остановки самолета

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что любой перелет самолета Путина через польское воздушное пространство может быть остановлен независимым судом. Этот вопрос связан с тем, что российский президент находится под ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге, выданным по подозрению в военных преступлениях.

Как пишет издание Wnp.pl., во вторник чиновник в прямом эфире "Радио Родзина" объяснил, что даже в случае планового полета Путина в Венгрию через Польшу существует риск, что независимый суд обяжет польское правительство вмешаться и остановить самолет для доставки президента России в трибунал в Гааге. Министр подчеркнул, что вопрос контроля воздушного пространства имеет не только технический, но и юридический характер, поскольку Путин находится под международным ордером на арест.

Журналисты поинтересовались у Сикорского, возможен ли пролет самолета российского президента через Польшу, учитывая запрет полетов российских самолетов в ЕС, который действует с февраля 2023 года. Министр отметил, что обходные маршруты в Венгрию возможны через воздушное пространство Турции, Черногории или Сербии, однако гарантий безопасности не существует.

Отдельно Сикорский обратил внимание на политический аспект визита Путина в Венгрию. По его словам, приглашение российского лидера демонстрирует стремление Будапешта позиционировать себя как посредника между Западом и Москвой. Министр также подчеркнул, что Венгрия, продолжая закупки российской нефти, не способствует консолидации поддержки Украины в ЕС.

Также издание отмечает, что встреча президентов США и России была анонсирована на прошлой неделе после телефонного разговора между Трампом и Путиным, состоявшегося перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Переговоры запланированы после встреч делегаций обеих стран на высоком уровне. Трамп сообщил, что целью встречи является поиск путей прекращения войны в Украине, тогда как Зеленский выразил сомнение в готовности Путина к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Фокус писал, что пока неизвестно, каким путем полетит российский лидер. Если он не выберет обходной маршрут над Турцией и Балканами, Путину придется пройти через воздушное пространство Европы. Тогда некоторые страны, в частности Польша, Румыния и балтийские государства, могут потребовать посадки его самолета.

Стоит напомнить, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, встреча лидеров США, России и Украины в Будапеште — плохая идея, поскольку венгерский формат может не принести положительных результатов для Украины.