Будапешт благосклонен к Путину, но вопрос в том, как туда долететь, — Sky News

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своими симпатиями к главе РФ Владимиру Путину. Поэтому Будапешт не случайно выбрали местом встречи президентов России и США. Однако то, как добраться до Венгрии, может стать проблемой для Путина.

Пока неясно, какой маршрут выберет кремлевский глава, рассуждает Sky News. Если он не будет лететь обходным маршрутом над Турцией и через Балканы, то Путину придется пересекать воздушное пространство европейских стран. А те могут задуматься о принудительной посадке его самолета. Среди таких стран, в частности, называют Польшу, Румынию и страны Балтии.

Правда, британский канал признает, что вероятность такого развития событий крайне мала. Однако отмечает, что именно из-за таких опасений премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (на арест которого Международный уголовный суд выдал ордер — так же, как и на арест Путина) корректировал свой маршрут во время недавней поездки на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Самолет Нетаньяху обходил воздушное пространство Испании и Франции.

Еще Sky News отмечает, что визит в Будапешт, в случае, если он все-таки состоится, станет первой официальной поездкой Путина в страну ЕС с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

С тех пор глава РФ не решался куда-то выезжать — он, конечно, посещал Китай и Северную Корею, но они не входят в состав МКС. В прошлом году Путин приезжал в Монголию — и его там не арестовали, хотя эта страна и является членом МУС, но все же речь шла не о европейском государстве.

Чисто технически Венгрия должна была бы арестовать Путина, ведь она является страной-подписантом МУС, однако Международный уголовный суд не имеет механизма обеспечения выполнения своих решений.

Напомним, ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. С таким заявлением президент Соединенных Штатов выступил после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча должна состояться в столице Венгрии, ей будут предшествовать встречи американских и российских чиновников. В частности, первые переговоры проведет государственный секретарь США Марко Рубио.

Впоследствии издание Bloomberg написало, что встреча в Будапеште усилит позицию Москвы. Аналитики считают, что эти переговоры дадут РФ время для передышки и ослабят западную поддержку Украины.