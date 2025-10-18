Будапешт є прихильним до Путіна, але питання в тому, як туди долетіти, – Sky News

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий своїми симпатіями до очільника РФ Володимира Путіна. Тому Будапешт невипадково обрали місцем зустрічі президентів Росії та США. Проте дістатися Угорщини може стати проблемою для Путіна.

Поки неясно, який маршрут обере кремлівський очільник, розмірковує Sky News. Якщо він не летітиме обхідним маршрутом над Туреччиною та через Балкани, то Путіну доведеться перетинати повітряний простір європейських країн. А ті можуть замислитися про примусову посадку його літака. Серед таких країн, зокрема, називають Польщу, Румунію та країни Балтії.

Щоправда, британський мовник визнає, що ймовірність такого розвитку подій є вкрай малою. Проте зауважує, що саме через такі побоювання прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер – так само, як і на арешт Путіна) коригував свій маршрут під час нещодавньої поїздки на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Літак Нетаньягу оминав повітряний простір Іспанії та Франції.

Відео дня

Ще Sky News зазначає, що візит до Будапешту, в разі, якщо він таки здійсниться, стане першою офіційною поїздкою Путіна до країни ЄС з початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року.

З того часу очільник РФ не наважувався кудись виїздити – він, звісно, відвідував Китай та Північну Корею, але вони не входять до складу МКС. Торік Путін приїздив до Монголії – і його там не заарештували, хоча ця країна і є членом МКС, але все ж таки йшлося не про європейську державу.

Суто технічно Угорщина мала б заарештувати Путіна, адже вона є країною-підписанткою МКС, проте Міжнародний кримінальний суд не має механізму забезпечення виконання своїх рішень.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Із такою заявою президент Сполучених Штатів виступив після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися у столиці Угорщини, їй передуватимуть зустрічі американських та російських високопосадовців. Зокрема, перші перемовини проведе державний секретар США Марко Рубіо.

Згодом видання Bloomberg написало, що зустріч у Будапешті посилить позицію Москви. Аналітики вважають, що ці переговори дадуть РФ час для перепочинку і послаблять західну підтримку України.