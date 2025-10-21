Путін може не долетіти до Угорщини: у МЗС Польщі натякнули на ризик зупинки літака

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що будь-який переліт літака Путіна через польський повітряний простір може бути зупинений незалежним судом. Це питання пов’язане з тим, що російський президент перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду у Гаазі, виданим за підозрою у воєнних злочинах.

Як пише видання Wnp.pl., у вівторок посадовець у прямому ефірі "Радіо Родзіна" пояснив, що навіть у разі планового польоту Путіна до Угорщини через Польщу існує ризик, що незалежний суд зобов’яже польський уряд втрутитися та зупинити літак для доставки президента Росії до трибуналу в Гаазі. Міністр підкреслив, що питання контролю повітряного простору має не лише технічний, а й юридичний характер, оскільки Путін перебуває під міжнародним ордером на арешт.

Журналісти поцікавилися у Сікорського, чи можливий проліт літака російського президента через Польщу, враховуючи заборону польотів російських літаків у ЄС, яка діє з лютого 2023 року. Міністр зазначив, що обхідні маршрути до Угорщини можливі через повітряний простір Туреччини, Чорногорії або Сербії, однак гарантій безпеки не існує.

Окремо Сікорський звернув увагу на політичний аспект візиту Путіна до Угорщини. За його словами, запрошення російського лідера демонструє прагнення Будапешта позиціювати себе як посередника між Заходом і Москвою. Міністр також підкреслив, що Угорщина, продовжуючи закупівлі російської нафти, не сприяє консолідації підтримки України в ЄС.

Також видання зазначає, що зустріч президентів США та Росії була анонсована минулого тижня після телефонної розмови між Трампом і Путіним, що відбулася перед зустріччю Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Переговори заплановані після зустрічей делегацій обох країн на високому рівні. Трамп повідомив, що метою зустрічі є пошук шляхів припинення війни в Україні, тоді як Зеленський висловив сумнів у готовності Путіна до мирного врегулювання конфлікту.

Раніше Фокус писав, що наразі невідомо, яким шляхом полетить російський лідер. Якщо він не обере обхідний маршрут над Туреччиною та Балканами, Путіну доведеться пройти через повітряний простір Європи. Тоді деякі країни, зокрема Польща, Румунія та балтійські держави, можуть вимагати посадки його літака.

Варто нагадати, що, на думку президента України Володимира Зеленського, зустріч лідерів США, Росії та України в Будапешті — погана ідея, оскільки угорський формат може не принести позитивних результатів для України.