"Венгрия везде блокирует Украину": Зеленский объяснил, почему мирные переговоры в Будапеште плохая идея

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно целесообразности возможной встречи лидеров США, России и Украины в Будапеште, отметив, что венгерский формат может не принести положительных результатов для Украины. Он подчеркнул, что позиция Венгрии сейчас не способствует украинским интересам и даже продвигает пророссийские нарративы.

По информации корреспондента "Суспільного", во время встречи с журналистами Зеленский рассказал, что пытался объяснить специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу, почему избрание Венгрии для проведения переговоров является невыгодным для Украины. Президент напомнил, что существовали и другие возможные локации для мирных переговоров, среди которых Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция. Он подчеркнул, что ключевым является мир для Украины, а не внутриполитические интересы Венгрии.

Зеленский также подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может гарантировать сбалансированную медиацию, поскольку продвигает пророссийские нарративы и пытается повысить собственный политический вес на международной арене. Президент напомнил о прошлых визитах Орбана в Россию, Китай и США, которые не принесли никаких результатов для Украины. Кроме того, Зеленский напомнил об историческом контексте Будапештского меморандума, который оказался неэффективным для гарантий безопасности Украины.

"Когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение. Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что не давали ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", — добавил Зеленский.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп рассматривает "венгерский формат" как возможный путь для достижения мира, и его основное желание сейчас заключается в завершении войны. Зеленский отметил, что во время более чем двухчасового разговора с Трампом и его командой стороны достигли общего позитивного видения ситуации на линии соприкосновения, но окончательные результаты зависят от понимания всех участников переговоров.

Относительно потенциальных договоренностей в Будапеште, Зеленский отметил, что Украина никогда не пойдет на условия, которые могут навредить стране. Он уточнил, что конфигурация переговоров, где давление осуществляется только на Украину, не принесет никакой победы и не будет поддержана Киевом.

Лидеры ЕС хотят настаивать на передаче Украине Tomahawk

Отдельно президент Украины сообщил, что США пока не передают Украине ракеты Tomahawk из-за нежелания эскалации с Россией до момента встречи Трампа с Путиным. По словам Зеленского, вопрос дальнобойных ракет стал причиной телефонного разговора между президентами США и России. Украина находится в постоянной координации с европейскими лидерами, которые также планируют обратиться к Трампу о предоставлении ракет. Зеленский подчеркнул, что сейчас Киев и Европа согласовывают общую позицию, чтобы в разных форматах обращаться к США.

"Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь. Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации", — рассказал Зеленский.

Напомним, что 17 октября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которой главы государств обсудили вопросы российско-украинской войны.

Также Фокус писал, что во время встречи с журналистами Владимир Зеленский также прокомментировал идею обмена территориями с РФ. В частности, он заявил, что предложение по обмену Донбасса на Запорожскую и Херсонскую области россияне и американцы могут понимать по-разному.