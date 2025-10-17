Переговоры Зеленского и Трампа завершились: "Мы должны остановиться там, где мы есть", — президент (видео)

17 октября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которой главы государств обсудили вопросы российско-украинской войны. Переговоры продолжались несколько часов, что превысило запланированное время.

После переговоров с Дональдом Трампом Владимир Зеленский провел брифинг, в ходе которого рассказал об итогах встречи, заявив в частности о том, что нужно "остановить войну на теперешней линии фронта". Фокус передает главные заявления украинского президента.

Сразу после того, как Зеленский покинул Белый дом, он совершил также телефонный звонок к европейским лидерам, сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники. В СМИ отметили, что это групповой звонок, и что президент позвонил, чтобы передать европейским политикам обновленную информацию.

Владимир Зеленский в начале брифинга рассказал, что встреча с Трампом была довольно продуктивной и хорошей.

Відео дня

"У нас была очень хорошая, продуктивная встреча", — отметил президент.

"Томагавки" для Украины

Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении Украине дальнобойного оружия, в частности ракет "Томагавк", Владимир Зеленский рассказал, что в США понимают, что это оружие нужно украинцам. Однако президент добавил, что они с Трампом договорились публично об этом не говорить.

"Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации", — заявил Владимир Зеленский.

Впоследствии Владимир Зеленский добавил, что тему "Томагавков" для Украины никто не отменяет для переговоров. Однако над этим "нужно поработать".

Зато россияне, утверждает Владимир Зеленский, боятся "Томагавков".

"Россияне боятся "Томагавков". Они знают, что это мощное смертоносное оружие", — пояснил президент.

Переговоры с Путиным, прекращение огня и территории

В ходе брифинга президент также рассказал, что они с Трампом во время встречи обсуждали предстоящие переговоры американского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште.

"Мы говорили о Будапеште, президент Трамп рассказал о своем диалоге с российской стороной. Все сигналы от россиян для нас не новые, но мы рассчитываем на Трампа, на его давление на Путина, чтобы остановить эту войну", — пояснил Зеленский.

По словам главы государства, россияне стремятся захватить всю территорию Украины. Сейчас важным шагом является вопрос прекращения огня, считает Владимир Зеленский.

"Наша позиция — сначала прекращение огня, чтобы мы могли поговорить и понять позиции. Я думаю, Трамп это понимает. Поскольку самый сложный вопрос все равно будет касаться территорий", — отметил президент.

Владимир Зеленский также добавил, что поддерживает позицию Дональда Трампа относительно того, что стороны конфликта "должны остановиться".

"Мы должны остановить войну там, где мы есть, а уже потом говорить дальше обо всем остальном", — заявил президент.

Кроме того, говоря о Владимире Путине, Владимир Зеленский отметил, что кремлевский лидер "ненавидит" его. При этом он добавил, что чувствует к нему то же самое.

Кроме того, Владимир Зеленский вспомнил во время брифинга о других темах переговоров с Трампом:

США могут получить определенные типы украинских беспилотников;

если будет прекращение огня, Украине нужны гарантии безопасности, в частности от США, "чтобы Путин не напал снова";

Украина не может противостоять баллистическим ударам РФ собственными средствами ПВО.

Напомним, перед этим в Clash Report показали, как встретились Зеленский и Трамп в Белом доме, и передали первые заявления лидеров.

Также 17 октября аналитики Bloomberg предостерегли, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может усилить позицию Москвы.