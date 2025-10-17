Зеленский и Трамп встретились в Белом доме: первые подробности (видео)

17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил лидер США Дональд Трамп. Известно, что встреча будет проходить в закрытом режиме.

По информации Clash Report, Трамп поздравил Зеленского и отметил его как "очень сильного лидера, который прошел через много испытаний". Американский политик также отметил, что между ними "установились очень хорошие отношения".

Новость дополняется...