Зеленский готов встретиться с Путиным в любой стране мира, кроме двух, — Ермак

По словам главы ОП Андрея Ермака, Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным "в любом месте мира, кроме России или Беларуси". Однако Путин неоднократно отклонял такие предложения.

О потенциальной встрече Зеленского и Путина руководитель Офиса президента Украины сказал в интервью изданию Axios, опубликованном 16 октября. По словам Андрея Ермака, президент Украины все еще готов на любой формат переговоров и сказал об этом президенту США Дональду Трампу в телефонных разговорах неделю назад.

Глава ОП отметил, что приглашение Зеленского в Белый дом стало результатом двух телефонных бесед.

"Оба звонка были очень хорошими. Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы друзья и партнеры", — сказал Ермак.

По его словам, оба звонка проводились по защищенной линии, однако некоторые вопросы возможно обсудить только лично.

"Например, о ситуации на передовой. Например, относительно наших (военных — ред.) планов и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги мирного процесса", — пояснил руководитель ОП.

Он добавил, что Зеленский надеется получить четкие решения от США по поставкам систем вооружений после встречи с Трампом в Белом доме.

"Я думаю, нам нужны решения, которые помогут изменить отношение Путина к тому, что он находится в сильной позиции. Ему нужно понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры", — сказал Андрей Ермак.

Сам Зеленский, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября, отметил, что "Москва спешит возобновить диалог, как только слышит о "Томагавках".

Напомним, после телефонного разговора с президентом РФ 16 октября Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Также пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сказала, что Дональд Трамп до сих пор считает возможной встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Вечером 17 октября в Вашингтоне состоится встреча Зеленского с Трампом в закрытом для прессы формате.