Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якій країні світу, крім двох, — Єрмак

За словами голови ОП Андрія Єрмака, Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним "у будь-якому місці світу, крім Росії чи Білорусі". Проте Путін неодноразово відхиляв такі пропозиції.

Про потенційну зустріч Зеленського і Путіна керівник Офісу президента України сказав в інтерв'ю виданню Axios, опублікованому 16 жовтня. За словами Андрія Єрмака, президент України все ще готовий на будь-який формат переговорів і сказав про це президенту США Дональду Трампу в телефонних розмовах тиждень тому.

Голова ОП зазначив, що запрошення Зеленського до Білого дому стало результатом двох телефонних бесід.

"Обидва дзвінки були дуже хорошими. Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери", — сказав Єрмак.

За його словами, обидва дзвінки проводилися по захищеній лінії, проте деякі питання можливо обговорити лише особисто.

"Наприклад, щодо ситуації на передовій. Наприклад, щодо наших (військових — ред.) планів і про те, як ми та американська сторона бачимо наступні кроки мирного процесу", — пояснив керівник ОП.

Він додав, що Зеленський сподівається отримати чіткі рішення від США щодо постачання систем озброєнь після зустрічі з Трампом у Білому домі.

"Я думаю, нам потрібні рішення, які допоможуть змінити ставлення Путіна до того, що він перебуває в сильній позиції. Йому потрібно зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри", — сказав Андрій Єрмак.

Сам Зеленський, коментуючи телефонну розмову Трампа і Путіна 16 жовтня, зауважив, що "Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про "Томагавки".

Нагадаємо, після телефонної розмови з президентом РФ 16 жовтня Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Також речниця президента США Керолайн Левітт сказала, що Дональд Трамп досі вважає можливою зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ввечері 17 жовтня у Вашингтоні відбудеться зустріч Зеленського з Трампом у закритому для преси форматі.