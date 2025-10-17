Підтримайте нас RU
Вечеря, що вирішує долю війни: якими можуть бути результати зустрічі Зеленського з Трампом

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом має відбутися 17 жовтня о 20:00 за київським часом

Сьогодні ввечері у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка може визначити подальшу траєкторію війни й підтримки України. Фокус з'ясував, якими можуть стати підсумки переговорів та які ризики існують. 

Сьогодні ввечері, 17 жовтня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Переговори стартують о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом й будуть закриті для преси.

Обрання часу та формат зустрічі — за обідом, поза широким медійним доступом — натякають на бажання обох сторін діяти в посилених умовах конфіденційності. За день до цього стало відомо, що Трамп провів телефонні переговори із Володимиром Путіним і анонсував новий саміт у Будапешті. Це кинула тінь на переговори з Україною, викликавши здивування в оточенні Зеленського.

Ключовими темами зустрічі мають стати:

  • передача ракет Tomahawk Україні;
  • посилення систем протиповітряної оборони;
  • обговорення потенційного переходу України в наступну фазу бойових дій;
  • санкційна політика США щодо Росії.

Трамп у публічних заявах вже формулював, що "у США багато Tomahawk, але їх потребують самі Сполучені Штати", що натякає на внутрішню дилему між допомогою Україні й забезпеченням власної безпеки. Українська сторона явно сподівається, що ці переговори не залишаться лише на рівні словесних обіцянок і стануть поштовхом для конкретних кроків із боку Вашингтона.

Чого можна очікувати — та що може вийти "за лаштунками"

Що може бути досягнуто:

  • Чіткі рішення щодо постачань озброєнь. Якщо США погодяться передати Tomahawk або інші системи — це стане серйозним посиленням обороноздатності України.
  • Гарантії та документи. Зеленський, ймовірно, вимагатиме юридично чи політично закріплених зобов'язань, щоб уникнути "обіцянок без реалізації".
  • Координація військових планів. Обговорення потенційного наступу, узгодження стратегічних кроків та логістики.
  • Санкційний тиск. США можуть обговорити розширення або оновлення пакета санкцій проти РФ, залежно від подій на фронті.

Ризики:

  • Домовленості можуть виявитися здебільшого декларативними — без конкретних дат і обсягів.
  • Є ймовірність, що обговорення Tomahawk буде інструментом тиску чи торгу, але не обов'язково приведе до передачі у значному обсязі.

Зустріч Зеленського з Трампом: ймовірні результати

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, не варто впадати у відчай чи панікувати. В цілому, було прогнозовано, що Дональд Трамп так чи інакше спробує запропонувати Путіну "зберегти обличчя". Єдине, чого очікували, — що це станеться вже після зустрічі з Володимиром Зеленським. Але, як виявилося, ініціатива виходила саме від російської сторони — вони не втрималися і вирішили заговорити раніше.

"На сьогоднішній зустрічі Зеленському важливо утримати Трампа в межах тих заяв, які той робив раніше: що Росія затягує війну, що м'яч — на полі Кремля, і що Україна готова до миру, але рішення має ухвалювати саме Москва", — каже Фокусу Рейтерович.

За словами політолога, навіть на тлі "позитивних" сигналів важливо, щоб не зупинялися:

  • поставки зброї в Україну;
  • економічний тиск на Росію;
  • і, за можливості, передача нового озброєння — зокрема, добре відомих ракет Tomahawk.

"Звісно, існує і негативний сценарій: Трамп може заявити Зеленському, що "все вже домовлено" і що війна може завершитися за місяць, якщо Україна прийме якусь умову Кремля. Але, чесно кажучи, у це важко повірити. Якою б не була ця "умова Путіна", ми добре розуміємо, чого він прагне — і це нереально у нинішніх обставинах. Україна на такі поступки не піде, а США не мають інструментів, щоб змусити її це зробити", — продовжує експерт.

До того ж на думку політолога, Трамп не ризикне робити подібні речі публічно: це завдасть серйозного удару по його авторитету та репутації.

"Тому головне зараз — забезпечити, щоб після зустрічі конкретні дії на підтримку України продовжилися, а не зупинилися. І, можливо, готуватися до наступної зустрічі Трампа з Путіним — але вже після того, як він узгодить позиції з Києвом і представлятиме їх у діалозі з Москвою", — каже Рейтерович.

Зеленський, Трамп та Путін: чим завершаться такі переговори

Що ж до самої динаміки між Трампом і Путіним, то вона знову повторюється: спершу Трамп "розчаровується", потім знову починає з ним говорити, потім знову дистанціюється. Цей маятник може тривати довго.

Якщо провести аналогію з історією Ізраїлю та ХАМАС, то, за словами політолога, тоді Трамп теж діяв дуже обережно — він уникав ескалації, тиснув словесно, але не робив різких кроків. Схоже, що таку ж тактику він хоче застосувати й у відносинах із Росією.

"Трамп не прагне великої війни. Він, очевидно, сподівається, що "якось воно владнається" — без масштабної ескалації, поступово, крок за кроком. Це, зрештою, очікувана лінія поведінки. Ніхто й не думав, що він раптом віддасть наказ "бомбити Воронеж". Але кілька додаткових місяців, які тепер отримує Путін, він точно використає на свою користь", — каже Рейтерович.

Утім, часу в нього небагато. У Трампа, судячи з усього, є чіткі дедлайни, і він планує дотримуватися їх. За деякими даними, у Вашингтоні обговорюють, що до кінця листопада має з'явитися хоча б попередній документ або рамкова угода про припинення війни.

Отже, ситуація залишається складною, але прогнозованою. Головне зараз, на думку експерта, — зберегти тверезість і не допустити, щоб "мирна риторика" перетворилася на поступки агресору.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що зустрінеться з Володимиром Путіним у Будапешті.

РосЗМІ після розмови Трампа і Путіна заявили, що лідери спілкувалися про "Томагавки" та ситуацію на фронті.