Вечеря, що вирішує долю війни: якими можуть бути результати зустрічі Зеленського з Трампом

Сьогодні ввечері у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка може визначити подальшу траєкторію війни й підтримки України. Фокус з'ясував, якими можуть стати підсумки переговорів та які ризики існують.

Сьогодні ввечері, 17 жовтня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Переговори стартують о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом й будуть закриті для преси.

Обрання часу та формат зустрічі — за обідом, поза широким медійним доступом — натякають на бажання обох сторін діяти в посилених умовах конфіденційності. За день до цього стало відомо, що Трамп провів телефонні переговори із Володимиром Путіним і анонсував новий саміт у Будапешті. Це кинула тінь на переговори з Україною, викликавши здивування в оточенні Зеленського.

Ключовими темами зустрічі мають стати:

передача ракет Tomahawk Україні;

посилення систем протиповітряної оборони;

обговорення потенційного переходу України в наступну фазу бойових дій;

санкційна політика США щодо Росії.

Трамп у публічних заявах вже формулював, що "у США багато Tomahawk, але їх потребують самі Сполучені Штати", що натякає на внутрішню дилему між допомогою Україні й забезпеченням власної безпеки. Українська сторона явно сподівається, що ці переговори не залишаться лише на рівні словесних обіцянок і стануть поштовхом для конкретних кроків із боку Вашингтона.

Чого можна очікувати — та що може вийти "за лаштунками"

Що може бути досягнуто:

Чіткі рішення щодо постачань озброєнь. Якщо США погодяться передати Tomahawk або інші системи — це стане серйозним посиленням обороноздатності України.

Якщо США погодяться передати Tomahawk або інші системи — це стане серйозним посиленням обороноздатності України. Гарантії та документи. Зеленський, ймовірно, вимагатиме юридично чи політично закріплених зобов'язань, щоб уникнути "обіцянок без реалізації".

Зеленський, ймовірно, вимагатиме юридично чи політично закріплених зобов'язань, щоб уникнути "обіцянок без реалізації". Координація військових планів. Обговорення потенційного наступу, узгодження стратегічних кроків та логістики.

Обговорення потенційного наступу, узгодження стратегічних кроків та логістики. Санкційний тиск. США можуть обговорити розширення або оновлення пакета санкцій проти РФ, залежно від подій на фронті.

Ризики:

Домовленості можуть виявитися здебільшого декларативними — без конкретних дат і обсягів.

Є ймовірність, що обговорення Tomahawk буде інструментом тиску чи торгу, але не обов'язково приведе до передачі у значному обсязі.

Зустріч Зеленського з Трампом: ймовірні результати

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, не варто впадати у відчай чи панікувати. В цілому, було прогнозовано, що Дональд Трамп так чи інакше спробує запропонувати Путіну "зберегти обличчя". Єдине, чого очікували, — що це станеться вже після зустрічі з Володимиром Зеленським. Але, як виявилося, ініціатива виходила саме від російської сторони — вони не втрималися і вирішили заговорити раніше.

"На сьогоднішній зустрічі Зеленському важливо утримати Трампа в межах тих заяв, які той робив раніше: що Росія затягує війну, що м'яч — на полі Кремля, і що Україна готова до миру, але рішення має ухвалювати саме Москва", — каже Фокусу Рейтерович.

За словами політолога, навіть на тлі "позитивних" сигналів важливо, щоб не зупинялися:

поставки зброї в Україну;

економічний тиск на Росію;

і, за можливості, передача нового озброєння — зокрема, добре відомих ракет Tomahawk.

"Звісно, існує і негативний сценарій: Трамп може заявити Зеленському, що "все вже домовлено" і що війна може завершитися за місяць, якщо Україна прийме якусь умову Кремля. Але, чесно кажучи, у це важко повірити. Якою б не була ця "умова Путіна", ми добре розуміємо, чого він прагне — і це нереально у нинішніх обставинах. Україна на такі поступки не піде, а США не мають інструментів, щоб змусити її це зробити", — продовжує експерт.

До того ж на думку політолога, Трамп не ризикне робити подібні речі публічно: це завдасть серйозного удару по його авторитету та репутації.

"Тому головне зараз — забезпечити, щоб після зустрічі конкретні дії на підтримку України продовжилися, а не зупинилися. І, можливо, готуватися до наступної зустрічі Трампа з Путіним — але вже після того, як він узгодить позиції з Києвом і представлятиме їх у діалозі з Москвою", — каже Рейтерович.

Зеленський, Трамп та Путін: чим завершаться такі переговори

Що ж до самої динаміки між Трампом і Путіним, то вона знову повторюється: спершу Трамп "розчаровується", потім знову починає з ним говорити, потім знову дистанціюється. Цей маятник може тривати довго.

Якщо провести аналогію з історією Ізраїлю та ХАМАС, то, за словами політолога, тоді Трамп теж діяв дуже обережно — він уникав ескалації, тиснув словесно, але не робив різких кроків. Схоже, що таку ж тактику він хоче застосувати й у відносинах із Росією.

"Трамп не прагне великої війни. Він, очевидно, сподівається, що "якось воно владнається" — без масштабної ескалації, поступово, крок за кроком. Це, зрештою, очікувана лінія поведінки. Ніхто й не думав, що він раптом віддасть наказ "бомбити Воронеж". Але кілька додаткових місяців, які тепер отримує Путін, він точно використає на свою користь", — каже Рейтерович.

Утім, часу в нього небагато. У Трампа, судячи з усього, є чіткі дедлайни, і він планує дотримуватися їх. За деякими даними, у Вашингтоні обговорюють, що до кінця листопада має з'явитися хоча б попередній документ або рамкова угода про припинення війни.

Отже, ситуація залишається складною, але прогнозованою. Головне зараз, на думку експерта, — зберегти тверезість і не допустити, щоб "мирна риторика" перетворилася на поступки агресору.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що зустрінеться з Володимиром Путіним у Будапешті.

РосЗМІ після розмови Трампа і Путіна заявили, що лідери спілкувалися про "Томагавки" та ситуацію на фронті.