Вечеря, що вирішує долю війни: якими можуть бути результати зустрічі Зеленського з Трампом
Сьогодні ввечері у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка може визначити подальшу траєкторію війни й підтримки України. Фокус з'ясував, якими можуть стати підсумки переговорів та які ризики існують.
Сьогодні ввечері, 17 жовтня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Переговори стартують о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом й будуть закриті для преси.
Обрання часу та формат зустрічі — за обідом, поза широким медійним доступом — натякають на бажання обох сторін діяти в посилених умовах конфіденційності. За день до цього стало відомо, що Трамп провів телефонні переговори із Володимиром Путіним і анонсував новий саміт у Будапешті. Це кинула тінь на переговори з Україною, викликавши здивування в оточенні Зеленського.
Ключовими темами зустрічі мають стати:
- передача ракет Tomahawk Україні;
- посилення систем протиповітряної оборони;
- обговорення потенційного переходу України в наступну фазу бойових дій;
- санкційна політика США щодо Росії.
Трамп у публічних заявах вже формулював, що "у США багато Tomahawk, але їх потребують самі Сполучені Штати", що натякає на внутрішню дилему між допомогою Україні й забезпеченням власної безпеки. Українська сторона явно сподівається, що ці переговори не залишаться лише на рівні словесних обіцянок і стануть поштовхом для конкретних кроків із боку Вашингтона.
Чого можна очікувати — та що може вийти "за лаштунками"
Що може бути досягнуто:
- Чіткі рішення щодо постачань озброєнь. Якщо США погодяться передати Tomahawk або інші системи — це стане серйозним посиленням обороноздатності України.
- Гарантії та документи. Зеленський, ймовірно, вимагатиме юридично чи політично закріплених зобов'язань, щоб уникнути "обіцянок без реалізації".
- Координація військових планів. Обговорення потенційного наступу, узгодження стратегічних кроків та логістики.
- Санкційний тиск. США можуть обговорити розширення або оновлення пакета санкцій проти РФ, залежно від подій на фронті.
Ризики:
- Домовленості можуть виявитися здебільшого декларативними — без конкретних дат і обсягів.
- Є ймовірність, що обговорення Tomahawk буде інструментом тиску чи торгу, але не обов'язково приведе до передачі у значному обсязі.
Зустріч Зеленського з Трампом: ймовірні результати
На думку політолога Ігоря Рейтеровича, не варто впадати у відчай чи панікувати. В цілому, було прогнозовано, що Дональд Трамп так чи інакше спробує запропонувати Путіну "зберегти обличчя". Єдине, чого очікували, — що це станеться вже після зустрічі з Володимиром Зеленським. Але, як виявилося, ініціатива виходила саме від російської сторони — вони не втрималися і вирішили заговорити раніше.
"На сьогоднішній зустрічі Зеленському важливо утримати Трампа в межах тих заяв, які той робив раніше: що Росія затягує війну, що м'яч — на полі Кремля, і що Україна готова до миру, але рішення має ухвалювати саме Москва", — каже Фокусу Рейтерович.
За словами політолога, навіть на тлі "позитивних" сигналів важливо, щоб не зупинялися:
- поставки зброї в Україну;
- економічний тиск на Росію;
- і, за можливості, передача нового озброєння — зокрема, добре відомих ракет Tomahawk.
"Звісно, існує і негативний сценарій: Трамп може заявити Зеленському, що "все вже домовлено" і що війна може завершитися за місяць, якщо Україна прийме якусь умову Кремля. Але, чесно кажучи, у це важко повірити. Якою б не була ця "умова Путіна", ми добре розуміємо, чого він прагне — і це нереально у нинішніх обставинах. Україна на такі поступки не піде, а США не мають інструментів, щоб змусити її це зробити", — продовжує експерт.
До того ж на думку політолога, Трамп не ризикне робити подібні речі публічно: це завдасть серйозного удару по його авторитету та репутації.
"Тому головне зараз — забезпечити, щоб після зустрічі конкретні дії на підтримку України продовжилися, а не зупинилися. І, можливо, готуватися до наступної зустрічі Трампа з Путіним — але вже після того, як він узгодить позиції з Києвом і представлятиме їх у діалозі з Москвою", — каже Рейтерович.
Зеленський, Трамп та Путін: чим завершаться такі переговори
Що ж до самої динаміки між Трампом і Путіним, то вона знову повторюється: спершу Трамп "розчаровується", потім знову починає з ним говорити, потім знову дистанціюється. Цей маятник може тривати довго.
Якщо провести аналогію з історією Ізраїлю та ХАМАС, то, за словами політолога, тоді Трамп теж діяв дуже обережно — він уникав ескалації, тиснув словесно, але не робив різких кроків. Схоже, що таку ж тактику він хоче застосувати й у відносинах із Росією.
"Трамп не прагне великої війни. Він, очевидно, сподівається, що "якось воно владнається" — без масштабної ескалації, поступово, крок за кроком. Це, зрештою, очікувана лінія поведінки. Ніхто й не думав, що він раптом віддасть наказ "бомбити Воронеж". Але кілька додаткових місяців, які тепер отримує Путін, він точно використає на свою користь", — каже Рейтерович.
Утім, часу в нього небагато. У Трампа, судячи з усього, є чіткі дедлайни, і він планує дотримуватися їх. За деякими даними, у Вашингтоні обговорюють, що до кінця листопада має з'явитися хоча б попередній документ або рамкова угода про припинення війни.
Отже, ситуація залишається складною, але прогнозованою. Головне зараз, на думку експерта, — зберегти тверезість і не допустити, щоб "мирна риторика" перетворилася на поступки агресору.
Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп повідомив у соцмережах, що зустрінеться з Володимиром Путіним у Будапешті.
РосЗМІ після розмови Трампа і Путіна заявили, що лідери спілкувалися про "Томагавки" та ситуацію на фронті.