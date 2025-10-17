Ужин, решающий судьбу войны: какими могут быть результаты встречи Зеленского с Трампом

Сегодня вечером в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая может определить дальнейшую траекторию войны и поддержки Украины. Фокус выяснил, какими могут стать итоги переговоров и какие риски существуют.

Сегодня вечером, 17 октября, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры стартуют в 20:00 по киевскому времени в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы.

Выбор времени и формат встречи — за обедом, вне широкого медийного доступа — намекают на желание обеих сторон действовать в усиленных условиях конфиденциальности. За день до этого стало известно, что Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и анонсировал новый саммит в Будапеште. Это бросило тень на переговоры с Украиной, вызвав недоумение в окружении Зеленского.

Ключевыми темами встречи должны стать:

передача ракет Tomahawk Украине;

усиление систем противовоздушной обороны;

обсуждение потенциального перехода Украины в следующую фазу боевых действий;

санкционная политика США в отношении России.

Трамп в публичных заявлениях уже формулировал, что "у США много Tomahawk, но в них нуждаются сами Соединенные Штаты", что намекает на внутреннюю дилемму между помощью Украине и обеспечением собственной безопасности. Украинская сторона явно надеется, что эти переговоры не останутся лишь на уровне словесных обещаний и станут толчком для конкретных шагов со стороны Вашингтона.

Чего можно ожидать — и что может получиться "за кулисами"

Что может быть достигнуто:

Четкие решения по поставкам вооружений. Если США согласятся передать Tomahawk или другие системы — это станет серьезным усилением обороноспособности Украины.

Риски:

Договоренности могут оказаться в основном декларативными — без конкретных дат и объемов.

Есть вероятность, что обсуждение Tomahawk будет инструментом давления или торга, но не обязательно приведет к передаче в значительном объеме.

Встреча Зеленского с Трампом: вероятные результаты

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, не стоит отчаиваться или паниковать. В целом, было прогнозируемо, что Дональд Трамп так или иначе попытается предложить Путину "сохранить лицо". Единственное, чего ожидали, — что это произойдет уже после встречи с Владимиром Зеленским. Но, как оказалось, инициатива исходила именно от российской стороны — они не удержались и решили заговорить раньше.

"На сегодняшней встрече Зеленскому важно удержать Трампа в рамках тех заявлений, которые тот делал ранее: что Россия затягивает войну, что мяч — на поле Кремля, и что Украина готова к миру, но решение должна принимать именно Москва", — говорит Фокусу Рейтерович.

По словам политолога, даже на фоне "позитивных" сигналов важно, чтобы не останавливались:

поставки оружия в Украину;

экономическое давление на Россию;

и, по возможности, передача нового вооружения — в частности, хорошо известных ракет Tomahawk.

"Конечно, существует и негативный сценарий: Трамп может заявить Зеленскому, что "все уже договорено" и что война может завершиться за месяц, если Украина примет какое-то условие Кремля. Но, честно говоря, в это трудно поверить. Каким бы ни было это "условие Путина", мы хорошо понимаем, чего он хочет — и это нереально в нынешних обстоятельствах. Украина на такие уступки не пойдет, а США не имеют инструментов, чтобы заставить ее это сделать", — продолжает эксперт.

К тому же по мнению политолога, Трамп не рискнет делать подобные вещи публично: это нанесет серьезный удар по его авторитету и репутации.

"Поэтому главное сейчас — обеспечить, чтобы после встречи конкретные действия в поддержку Украины продолжились, а не остановились. И, возможно, готовиться к следующей встрече Трампа с Путиным — но уже после того, как он согласует позиции с Киевом и будет представлять их в диалоге с Москвой", — говорит Рейтерович.

Зеленский, Трамп и Путин: чем завершатся такие переговоры

Что касается самой динамики между Трампом и Путиным, то она снова повторяется: сперва Трамп "разочаровывается", потом снова начинает с ним говорить, потом снова дистанцируется. Этот маятник может продолжаться долго.

Если провести аналогию с историей Израиля и ХАМАС, то, по словам политолога, тогда Трамп тоже действовал очень осторожно — он избегал эскалации, давил словесно, но не делал резких шагов. Похоже, что такую же тактику он хочет применить и в отношениях с Россией.

"Трамп не стремится к большой войне. Он, очевидно, надеется, что "как-то оно уладится" — без масштабной эскалации, постепенно, шаг за шагом. Это, в конце концов, ожидаемая линия поведения. Никто и не думал, что он вдруг отдаст приказ "бомбить Воронеж". Но несколько дополнительных месяцев, которые теперь получает Путин, он точно использует в свою пользу", — говорит Рейтерович.

Впрочем, времени у него немного. У Трампа, судя по всему, есть четкие дедлайны, и он планирует придерживаться их. По некоторым данным, в Вашингтоне обсуждают, что до конца ноября должен появиться хотя бы предварительный документ или рамочное соглашение о прекращении войны.

Таким образом, ситуация остается сложной, но прогнозируемой. Главное сейчас, по мнению эксперта, — сохранить трезвость и не допустить, чтобы "мирная риторика" превратилась в уступки агрессору.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что встретится с Владимиром Путиным в Будапеште.

РосСМИ после разговора Трампа и Путина заявили, что лидеры общались о "Томагавках" и ситуации на фронте.