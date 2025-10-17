Рычаг влияния на Путина: Трамп не исключает поставки ракет "Томагавк" Украине, — CNN

Дональд Трамп не исключает возможности поставки ракет "Томагавк" Украине. Источники CNN утверждают, что сначала президент США хочет получить от Владимира Зеленского представление о том, как Украина планирует использовать это оружие.

Президент США Дональд Трамп не исключил вероятности отправки крылатых дальнобойных ракет "Томагавк" Украине во время своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники. Впрочем, два других источника отмечают, что предоставление Трампом согласия на поставку революционного американского оружия во время встречи с президентом Зеленским 17 октября также маловероятно.

По словам неназванных американских чиновников, в последние недели Трамп не только публично, но и частным образом выражал большую готовность дать Украине "Томагавки", а его администрация уже разработала план поставки оружия на случай, если президент даст такое распоряжение. Инсайдеры журналистов утверждают, что пока президент США воздерживается от решения, надеясь получить от украинского коллеги больше информации о потенциальном применении этих ракет, дальность которых превышает 1 600 км. На взгляд Зеленского, Tomahawk могут изменить ход войны и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Журналисты отметили, что Трамп не отказался от этого "козыря" и во время телефонного разговора с Путиным 16 октября.

"Я действительно сказал: "Вы не возражаете, если я дам вашей оппозиции несколько тысяч "Томагавков"?" Я ему это сказал. Я сказал это именно так. Ему эта идея не понравилась", — рассказал Трамп прессе в тот же день.

Авторы статьи добавили, что один из неназванных чиновников администрации Трампа объяснил это необходимостью иметь рычаги влияния.

Другой чиновник заявил журналистам, что отправка Украине "Томагавков" является одним из инструментов, которыми Трамп располагает в своем стремлении положить конец российско-украинской войне.

Ракеты "Томагавк" для Украины: что известно о вероятных поставках

Напомним, народный депутат Егор Черняев 17 октября заявлял, что передача Tomahawk Украине на паузе из-за телефонного разговора между президентами РФ и США. По его словам, сейчас продолжаются американо-украинские переговоры по совместному производству вооружения и усилению ПВО Украины.

Издание The New York Times 15 октября писало, что Пентагон уже разработал план передачи ракет "Томагавк" Украине, и поставки могут начаться, если Трамп отдаст приказ.

Сам Трамп 14 октября подтвердил, что обсудит с Зеленским оружие для Украины во время встречи в Вашингтоне 17 октября, в частности поставки ракет Tomahawk. Однако после разговора с Путиным 16 октября заявил, что эти боеприпасы нужны США, и его администрация не может "истощать страну".