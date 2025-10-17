Важіль впливу на Путіна: Трамп не відкидає постачання ракет "Томагавк" Україні, — CNN

Дональд Трамп не відкидає можливості постачання ракет "Томагавк" Україні. Джерела CNN стверджують, що спочатку президент США хоче отримати від Володимира Зеленського уявлення про те, як Україна планує використовувати цю зброю.

Президент США Дональд Трамп не виключив імовірності відправлення крилатих далекобійних ракет "Томагавк" Україні під час своєї телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, пише CNN з посиланням на обізнані джерела. Втім два інші джерела зазначають, що надання Трампом згоди на постачання революційної американської зброї під час зустрічі з президентом Зеленським 17 жовтня також малоймовірне.

За словами неназваних американських чиновників, останніми тижнями Трамп не лише публічно, а й приватно висловлював більшу готовність дати Україні "Томагавки", а його адміністрація вже розробила план постачання зброї на випадок, якщо президент дасть таке розпорядження. Інсайдери журналістів стверджують, що наразі президент США утримується від рішення, сподіваючись отримати від українського колеги більше інформації про потенційне застосування цих ракет, дальність яких перевищує 1 600 км. На погляд Зеленського, Tomahawk можуть змінити хід війни та змусити Путіна сісти за переговорний стіл.

Журналісти зазначили, що Трамп не відмовився від цього "козиря" і під час телефонної розмови з Путіним 16 жовтня.

"Я справді сказав: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашій опозиції кілька тисяч "Томагавків"?" Я йому це сказав. Я сказав це саме так. Йому ця ідея не сподобалася", — розповів Трамп пресі того ж дня.

Автори статті додали, що один із неназваних посадовців адміністрації Трампа пояснив це потребою мати важелі впливу.

Інший посадовець заявив CNN, що відправлення Україні "Томагавків" є одним з інструментів, які Трамп має в розпорядженні у своєму прагненні покласти край російсько-українській війні.

Ракети "Томагавк" для України: що відомо про ймовірне постачання

Нагадаємо, народний депутат Єгор Черняєв 17 жовтня заявляв, що передавання Tomahawk Україні на паузі через телефонну розмову між президентами РФ і США. За його словами, наразі тривають американо-українські перемовини щодо спільного виробництва озброєння та посилення ППО України.

Видання The New York Times 15 жовтня писало, що Пентагон уже розробив план передавання ракет "Томагавк" Україні, та постачання можуть розпочати, якщо Трамп віддасть наказ.

Сам Трамп 14 жовтня підтвердив, що обговорить з Зеленським зброю для України під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня, зокрема постачання ракет Tomahawk. Однак після розмови з Путіним 16 жовтня заявив, що ці боєприпаси потрібні США, і його адміністрація не може "виснажувати країну".