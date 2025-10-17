Передача Tomahawk Україні на паузі: строки постачання відтерміновані через дії РФ, — нардеп (відео)

Питання щодо передачі Україні крилатих ракет Tomahawk від США тимчасово призупинене. Натомість за словами народного депутата Єгора Черняєва, тривають переговори про посилення протиповітряної оборони та розвиток спільного виробництва озброєння між українськими та іноземними компаніями.

У ефірі телемарафону "Єдині новини" він повідомив, що рішення щодо Tomahawk наразі поставлено на паузу. За його словами, водночас не припиняються консультації з іншими напрямами співпраці: мова йде про збільшення кількості систем ППО та ракет для них, а також про технічну і виробничу кооперацію в рамках ініціативи "Build with Ukraine", де планується поєднувати технології й потужності українських та закордонних компаній.

Чернєв пов’язує тимчасове відтермінування рішення з недавнім телефонним контактом між лідерами США та РФ; спершу очікувалося, що питання постачання "Tomahawk" буде вирішено раніше, але реакція з Москви змінила часові рамки. Нардеп зазначив, що остаточні кроки з цього питання можуть залежати від результатів майбутньої зустрічі між президентами у Будапешті, після якої обговорення постачань і ширшого набору озброєнь може бути відновлене.

За словами Чернева, питання фінансування та маршрути передачі техніки також залишаються предметом дискусій: йдеться і про механізми, за якими європейські партнери можуть купувати озброєння, а потім передавати його Україні, і про участь у програмах фінансування, зокрема згаданої PEARL. Він підкреслив, що оборонна співпраця має включати не лише передачу готових комплектів, а й розвиток спільних виробничих майданчиків з обміном технологій.

Також під час ефіру нардеп звернув увагу на потребу посилення повітряного захисту країни: предметом обговорення є як закупівлі додаткових ППО та далекобійних ракет, так і концепції спільного "щита ППО" на заході України із залученням техніки або систем союзників. Водночас він висловив застереження, що пряма участь іноземних систем у відбитті атак може бути витлумачена Кремлем як ескалація, тож такі рішення потребуватимуть ретельної оцінки ризиків.

Чернєв також наголосив на ролі України в підготовці та постачанні рішень із протидії безпілотникам: за його словами, українські фахівці готові передавати досвід, навчати військовослужбовців інших країн і надавати доступ до розробок у цій сфері. У межах ініціативи "Build with Ukraine" він назвав приклади інтересу з боку Нідерландів, Німеччини та Данії щодо створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і захисних технологій.

Раніше Фокус писав, що наявність великої партії крилатих ракет "Томагавк" може суттєво підсилити ударні спроможності України й змінити баланс сил на полі бою. Важливішим за характеристики ракети експерт з авіації Валерій Романенко вважає саме обсяг постачання.

Окрім цього, 16 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував "швидку" зустріч з очільником РФ Володимиром Путіним, а також оголосив, що далекобійні американські "Томагавк" потрібні його країні та Путіну ідея передачі цих ракет "не сподобалася".