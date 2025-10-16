Сотня "Томагавків" змінить хід війни: експерт назвав оптимальну кількість ракет для ударів по РФ

Наявність великої партії крилатих ракет "Томагавк" може суттєво підсилити ударні спроможності України й змінити баланс сил на полі бою. Важливішим за характеристики ракети експерт з авіації Валерій Романенко вважає саме обсяг постачання.

Як він повідомив в ефірі програми "Свобода Live", ключем до помітного ефекту є кількість боєприпасів, а не тільки їхні технічні параметри. Романенко підкреслив, що невеликі поставки навряд чи забезпечать системний результат.

За словами фахівця, партія з двадцяти "Томагавків" практично нічого не вирішить: через потужну російську систему ППО більшість ракет може бути збита ще під час підльоту. Він оцінив, що приблизно чотири з кожних п’яти пусків можуть не дійти до цілі, тому з двадцяти боєприпасів реально ефективно спрацюють лише одиниці — і це дозволить вивести з ладу хіба поодинокі об’єкти.

Окрім цього, Романенко додав, що при збільшенні обсягів постачань зростає й загальна ефективність застосування: поєднання "Томагавків" з українськими ракетами та ударними безпілотниками дає змогу відволікти та розтягнути роботу ворожої ППО, тож виживання частини ракет підвищується. За його прогнозом, якщо надати Україні близько п’ятдесяти "Томагавків", це могло б призвести до знищення приблизно десяти важливих об’єктів противника — і такі втрати вже матимуть відчутний вплив на російське виробництво озброєнь та боєприпасів.

Експерт також звернув увагу на наявні запаси у Сполучених Штатів: за його даними, американські склади налічують тисячі крилатих ракет різних модифікацій, тож постачання в потрібному темпі технічно можливі. Романенко припустив, що при регулярних постачаннях по 20–30 ракет на місяць тривалість широкомасштабних бойових дій може значно скоротитися — на його оцінку, захопити перевагу можна впродовж приблизно пів року.

Підсумовуючи, він констатував: одинокі партії мало впливають на ситуацію, а справжній перелом дасться великою серією постачань — орієнтовно сотня "Томагавків" могла б радикально змінити співвідношення сил на користь України.

"Оптимальним було б – чим більше, тим краще. От приблизно сотня ракет, вони б вже виправили ситуацію, вони б змінили її дзеркально", – сказав Романенко.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився про можливе постачання Україні ракет Tomahawk, що, на думку аналітиків, могло бути спробою тиску на президента РФ Володимира Путіна. Водночас залишається невизначеним, як будуть вирішені технічні питання з пусковими установками та уникнення ризику ескалації з боку Росії.

Також Фокус писав, що Москва вкотре заговорила про "ядерну відповідь" Заходу після заяв щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk.