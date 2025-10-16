Сотня "Томагавков" изменит ход войны: эксперт назвал оптимальное количество ракет для ударов по РФ

Наличие большой партии крылатых ракет "Томагавк" может существенно усилить ударные возможности Украины и изменить баланс сил на поле боя. Важнее характеристик ракеты эксперт по авиации Валерий Романенко считает именно объем поставки.

Как он сообщил в эфире программы "Свобода Live", ключом к заметному эффекту является количество боеприпасов, а не только их технические параметры. Романенко подчеркнул, что небольшие поставки вряд ли обеспечат системный результат.

По словам специалиста, партия из двадцати "Томагавков" практически ничего не решит: из-за мощной российской системы ПВО большинство ракет может быть сбито еще во время подлета. Он оценил, что примерно четыре из каждых пяти пусков могут не дойти до цели, поэтому из двадцати боеприпасов реально эффективно сработают лишь единицы — и это позволит вывести из строя разве что единичные объекты.

Кроме этого, Романенко добавил, что при увеличении объемов поставок растет и общая эффективность применения: сочетание "Томагавков" с украинскими ракетами и ударными беспилотниками позволяет отвлечь и растянуть работу вражеской ПВО, поэтому выживаемость части ракет повышается. По его прогнозу, если предоставить Украине около пятидесяти "Томагавков", это могло бы привести к уничтожению примерно десяти важных объектов противника — и такие потери уже будут иметь ощутимое влияние на российское производство вооружений и боеприпасов.

Эксперт также обратил внимание на имеющиеся запасы у Соединенных Штатов: по его данным, американские склады насчитывают тысячи крылатых ракет различных модификаций, поэтому поставки в нужном темпе технически возможны. Романенко предположил, что при регулярных поставках по 20-30 ракет в месяц продолжительность широкомасштабных боевых действий может значительно сократиться — по его оценке, захватить преимущество можно в течение примерно полугода.

Подытоживая, он констатировал: одиночные партии мало влияют на ситуацию, а настоящий перелом дастся большой серией поставок — ориентировочно сотня "Томагавков" могла бы радикально изменить соотношение сил в пользу Украины.

"Оптимальным было бы — чем больше, тем лучше. Вот примерно сотня ракет, они бы уже исправили ситуацию, они бы изменили ее зеркально", — сказал Романенко.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, что, по мнению аналитиков, могло быть попыткой давления на президента РФ Владимира Путина. В то же время остается неопределенным, как будут решены технические вопросы с пусковыми установками и избежание риска эскалации со стороны России.

Также Фокус писал, что Москва в очередной раз заговорила о "ядерном ответе" Западу после заявлений о возможной поставке Украине ракет Tomahawk.