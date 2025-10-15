Блефует ли Трамп, обещая "Томагавки": почему Украина их не запустит, — NYT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заговорил о ракетах "Томагавк" для Украины, пытаясь повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина, предположили аналитики. При этом не ясно, как решат технические проблемы с пусковыми установками и угрозами эскалации со стороны РФ.

Related video

Целью Трампа является принуждение Путина к остановке войны путем давления и угроз "Томагавков", говорится в статье The New York Times. Аналитики объяснили, что может идти речь о "блефе" со стороны Вашингтона, но в любом случае, глава Белого дома демонстрирует сильное разочарование "коллегой" из Кремля.

NYT напомнило, как Трамп повторно предупредил о возможности продажи Украине ракет "Томагавк", и это не первые такие заявления, которые звучат в течение последней недели. Объясняется, что именно такие слова хотел слышать Киев, при этом Москва предупредила о "качественно новом этапе эскалации". Если решение действительно будет, то Пентагон начнет разработку программы продажи или даже передачи. Впрочем, в статье объяснили, что предоставление ракет не решит проблемы, а создаст новые. Одна из проблем — отсутствие у Украины каких-либо средств для пуска "Томагавков".

"Поставка этого оружия будет связана с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок", — отметило медиа.

Еще одна техническая проблема — не ясно, о каком количестве ракет идет речь и сможет ли Украина их безопасно хранить. Дополнительный вопрос — какое влияние будет иметь их применение, объясняется в статье.

Трамп несколько раз публично высказывал позицию относительно войны в Украине, действий Путина и предоставления "Томагавков". С одной стороны, политик напоминал россиянам, что они имеют проблемы с бензином, но могут это прекратить, если остановят войну. С другой стороны, он говорил, что Украине стоило бы помочь, потому что она похожа на спортивную команду, которой не позволяют играть в атаке. Вместе с тем в одном из своих выступлений глава Белого дома обратился к президенту РФ: сказал, что может предоставить ракеты, а может и не предоставить, но для этого нужно "урегулировать войну".

"Господин Трамп уверен в своей способности оказывать давление на страны, чтобы те достигли мирных соглашений", — отметило NYT, напоминая о договоренности США с Израилем и террористами ХАМАС.

Подытоживая вопрос, блефует или нет Трамп, медиа привело позицию научного сотрудника Совета по международным отношениям по вопросам Европы Лиана Фикс. По ее оценкам, результат зависит от того, смогут ли как-то договориться президенты США и РФ и сможет ли Москва донести свои угрозы до Вашингтона. При этом ни аналитик, ни медиа не уточнили, каким будет отношение Украины к возможным договоренностям и согласится ли она на них.

"Совершит ли Трамп продажу, зависит от того, сможет ли Путин договориться об этом с Трампом, и удастся ли ему сказать Дональду Трампу: "Вы не можете этого сделать, это приведет к ядерной войне", — написало NYT.

Ракеты Томагавк — что известно

Отметим, аналитики Defense Express рассказали о трех пусковых наземных пусковых установках для ракет "Томагавк". На портале исследовали характеристики Typhon, Mk 70 и нового грузовика X-MAV, и объяснили, на какие характеристики следует обращать внимание, выбирая оптимальный вариант.

Напоминаем, авиаэксперт Константин Криволап объяснил, сможет ли система ПВО РФ справиться с ракетами "Томагавк".