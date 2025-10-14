У США есть три системы пуска "Томагавков" на 2 500 км: какой комплекс даст преимущество Украине

Соединенные Штаты Америки имеют несколько видов наземных пусковых установок для ракеты "Томагавк", при этом вариант, на который может рассчитывать Украина, появился на последней выставке в Вашингтоне. Аналитики сравнили разные пусковые и объяснили, что ВСУ может использовать вариант с меньшими возможностями, но более доступный.

Пусковая установка Typhon для "Томагавка" превосходит размерами транспортное средство X-MAV, которое является "прагматичным" вариантом для Украины, рассказали аналитики портала Defense Express. Пусть при этом с грузовика нельзя запускать зенитные ракеты и нет щита от столба пламени, который появляется при старте средства поражения. На портале описали пусковые Typhon, Mk 70 и X-MAV, и обосновали, почему последний вариант — лучший.

Ракеты Томагавк — сравнение наземных пусковых установок

Комплекс Typhon — пусковая установка армии США, способная запускать "Томагавки" (дальность от 900 до 2 500 км) и зенитные ракеты SM-6, рассказали на DE. Недостаток установки — плохая проходимость на сыпучих и влажных грунтах, о чем не подумали во время проектирования. Аналитики объяснили, что у американцев есть две батареи ракетного комплекса Typhon: каждая батарея — это четыре пусковые, командный пункт, зарядная машина, машина поддержки. Каждое транспортное средство — это грузовик с прицепом, из-за чего и возникли проблемы, на которые обратили внимание в Пентагоне во время эксплуатации в Тихом океане.

Ракеты Томагавк — из чего состоит батарея комплекса Typhon Фото: Defense Express

Как альтернативу, рассматривают беспилотную мобильную пусковую установку Long Range Fires (LRF), добавили на портале. Особенность LPR — пуск одной ракеты, а не четырех: в 2025 году поступит восемь установок, а к 2031 — еще 46. Впрочем, указанный вариант не анализировали в контексте предоставления Украине.

Пусковой контейнер Mk 70 — установка для вертикального старта ракет "Томагавк", которая имеет вид обычного металлического контейнера длиной около 12 м. Такую установку перевозят на место пуска на тягаче, но аналитики заметили, что с этим не все в порядке. Выяснилось, что Mk 70 используют на базах США в Тихом океане и оказалось, что их не удобно перевозить с острова на остров. Каждый раз приходилось думать, как это сделать самолетами, например, C-17 Globemaster (но нужна взлетная полоса в 1 км и специальная разгрузочная рампа) или выгрузить в портах. Аналогичная проблема — с Typhon.

Ракеты Томагавк — как выглядит пусковой контейнер Mk 70 Фото: Defense Express

X-MAV — сверхмощное многофункциональное автономное транспортное средство (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle) из семейства многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV, Family of Multi-Mission Autonomous Vehicles). Впервые новейшее семейство военных машин показала компания Oshkosh Defense на выставке AUSA в Вашингтоне. X-MAV — это тактический грузовик с расширенной мобильностью (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) на шасси 10x10, который способен запустить четыре "Томагавка".

Ракеты Томагавк — как выглядит грузовик X-MAV Фото: Defense Express

Какая пусковая установка "Томагавка" лучше для Украины

На портале объяснили, что X-MAV имеет высокую проходимость благодаря соответствующему шасси. Также объясняется, почему с проблемами проходимости не справилась компания Lockheed Martin, которая производит Typhon и Mk 70: это связано с особенностями пуска "Томагавков" и SM-6. Ракета во время старта выпускает мощную струю огня, и для защиты кабины и генератора от пламени предусмотрели специальный экран. Из-за компромиссов с защитным экраном и пусковой нашли решение, которое ухудшило проходимость. При этом старт с X-MAV происходит с наклонной пусковой, и таким образом не нужно решать проблему с отводом выхлопа.

По мнению аналитиков, Украине лучше воспользоваться вариантом X-MAV. Они отметили, что будет проигрыш в функциональности, но зато есть соответствие реальным условиям использования.

"Решение Oshkosh Defense для европейских стран, включая Украину, также может считаться более оптимальным", — подытожили они.

Отметим, аналитики портала Defense Express рассказали, как связано предоставление ракет "Томагавк" и разведывательной информации США. Выяснилось, что ракета для точного нацеливания имеет четыре навигационные системы. Для работы двух из них нужна точная карта высот и рельефа, для одной — доступ к военному GPS. Кроме того, американцы могут помочь с точным расположением средств ПВО ВС РФ, которые должно обойти средство поражения на пути к цели.

