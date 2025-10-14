У США є три системи пуску "Томагавків" на 2 500 км: який комплекс дасть перевагу Україні

Сполучені Штати Америки мають кілька видів наземних пускових установок для ракети "Томагавк", при цьому варіант, на який може розраховувати Україна, з'явився на останній виставці в Вашингтоні. Аналітики порівняли різні пускові й пояснили, що ЗСУ може використовувати варіант з меншими можливостями, але більш доступний.

Пускова установка Typhon для "Томагавка" переважає розмірами транспортний засіб X-MAV, який є "прагматичним" варіантом для України, розповіли аналітики порталу Defense Express. Нехай при цьому з вантажівки не можна запускати зенітні ракети й немає щита від стовпа полум'я, який з'являється під час старту засобу ураження. На порталі описали пускові Typhon, Mk 70 та X-MAV, та обґрунтували, чому останній варіант — найкращий.

Ракети Томагавк — порівняння наземних пускових установок

Комплекс Typhon — пускова установка армії США, здатна запускати "Томагавки" (дальність від 900 до 2 500 км) та зенітні ракети SM-6, розповіли на DE. Недолік установки — погана прохідність на сипучих та вологих ґрунтах, про що не подумали під час проєктування. Аналітики пояснили, що в американців є дві батареї ракетного комплексу Typhon: кожна батарея — це чотири пускові, командний пункт, заряджальна машина, машина підтримки. Кожен транспортний засіб — це вантажівка з причепом, через що й виникли проблеми, на які звернули увагу в Пентагоні під час експлуатації у Тихому океані.

Як альтернативу, розглядають безпілотну мобільну пускову установку Long Range Fires (LRF), додали на порталі. Особливість LPR — пуск однієї ракети, а не чотирьох: у 2025 році надійде вісім установок, а до 2031 — ще 46. Втім, вказаний варіант не аналізували у контексті надання Україні.

Пусковий контейнер Mk 70 — установка для вертикального старту ракет "Томагавк", яка має вигляд звичайного металевого контейнера довжиною близько 12 м. Таку установку перевозять на місце пуску на тягачі, але аналітики зауважили, що з цим не все гаразд. З'ясувалось, що Mk 70 використовують на базах США у Тихому океані і виявилось, що їх не зручно перевозити з острова на острів. Щоразу доводилось думати, як це зробити літаками, наприклад, C-17 Globemaster (але потрібна злітна смуга в 1 км і спеціальна розвантажувальна рампа) або у портах. Аналогічна проблема — з Typhon.

X-MAV — надпотужний багатофункціональний автономний транспортний засіб з (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle) з сімейства багатоцільових автономних транспортних засобів (FMAV, Family of Multi-Mission Autonomous Vehicles). Вперше новітнє сімейство військових машин показала компанія Oshkosh Defense на виставці AUSA у Вашингтоні. X-MAV — це тактична вантажівка з розширеною мобільністю (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) на шасі 10x10, яка здатна запустити чотири "Томагавки".

Яка пускова установка "Томагавка" краща для України

На порталі пояснили, що X-MAV має високу прохідність завдяки відповідному шасі. Також пояснюється, чому з проблемами прохідності не впоралась компанія Lockheed Martin, яка виробляє Typhon та Mk 70: це пов'язано з особливості пуску "Томагавків" та SM-6. Ракета під час старту випускає потужний струмінь вогню, і для захисту кабіни та генератора від полум'я передбачили спеціальний екран. Через компроміси з захисним екраном та пусковою відшукали компромісне рішення, яке погіршило прохідність. При цьому старт з X-MAV відбувається з похиленої пускової, і таким чином не потрібно розв'язувати проблему з відведенням вихлопу.

На думку аналітиків, Україні краще скористатись варіантом X-MAV. Вони зауважили, що буде програш у функціональності, але натомість є відповідність реальним умовам використання.

"Рішення Oshkosh Defense для європейських країн, включно з Україною, також може вважатися оптимальнішим", — підсумували вони.

Зазначимо, аналітики порталу Defense Express розповіли, як пов'язане надання ракет "Томагавк" та розвідувальної інформації США. З'ясувалось, що ракета для точного націлювання має чотири навігаційні системи. Для роботи двох з них потрібна точна карта висот та рельєфу, для однієї — доступ до воєнного GPS. Крім того, американці можуть допомогти з точним розташуванням засобів ППО ЗС РФ, які має оминути засіб ураження на шляху до цілі.

Нагадуємо, воєнний експерт Павло Нарожний пояснив, які переваги та недоліки маю пускові установки Typhon порівняно з морськими платформами.