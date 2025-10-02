Tomahawk для Украины: зачем разведданные США, если цели РФ для ударов и так известны, — аналитики

Крылатые ракеты "Томагавк" во время полета используют несколько систем навигации, для работы которых Соединенные Штаты Америки должны поделиться определенными выдами разведывательных данных, пояснили аналитики. Если этого не сделать, то ракеты будут лететь с отклонением от цели на 1–5 км на 1 000 км.

Украина уже не раз била по военным объектам Российской Федерации и этим показала, что имеет достаточно разведданных для таких отработок, отметили на портале Defence Express. Впрочем, если Силы обороны получат ракеты и пусковые установки "Томагавк", то понадобится дополнительная информация из-за многоуровневой навигационной системы этого средства поражения.

Ракеты "Томагавк", также другие крылатые ракеты, управляются четырьмя системами, для работы которых нужна помощь США, говорится в статье. При этом Украина действительно имеет координаты российских НПЗ, нефтяных терминалов, магистральных газовых узлов, ГРАУ, военных заводов. Для применения американских ракет нужно иметь больше информации, написали на DE.

Томагавк для Украины — детали

Как устроены системы навигации ракет "Томагавк"?

Первый способ управления — инерционная система навигации, когда средство поражения движется, отсчитывая пройденное расстояние по скорости и времени с учетом курса (то есть траектории). При этом накапливается определенная погрешность из-за, например, ветра, температуры и тому подобное. Если использовать только такой способ наведения, то на каждой тысяче километров накапливается погрешность 0,1–0,5%. Если цель на расстоянии 1 000 км — это отклонение 1–5 км, а если речь идет о максимальной дальности "Томагавк" 2 500 км — это 2,5–12,5 км. Чтобы этого не произошло, используют дополнительные способы навигации.

Второй — система TERCOM. Аналитики объяснили, что в память ракеты вносят карту высот местности, над которой она должна пролететь. Во время движения данные о высоте сравниваются с данными в памяти. Если есть отклонения, то курс уточняется. Вероятно, в пакете разведданных США речь идет о таких картах.

Томагавк для Украины — система навигации TERCOM Фото: Defense Express

Третий — система DSMAC: во время полета камера на ракете "Томагавк" фотографирует местность под собой и сравнивает с фотографией образца. Если есть несоответствие, курс уточняется. При этом Украина не имеет высокоточных фото российской территории — такие возможности могут предоставить только США. Аналитики отметили, что таких возможностей нет даже у Великобритании: то есть каждый раз, когда Украина бьет британскими Storm Shadow, то есть обращение в Вашингтон.

Томагавк для Украины — система навигации DSMAC Фото: Defense Express

Четвертый — спутниковая навигация через военную систему GPS. На портале отметили, что ракета "Томагавк" управляется двумя видами сигнала — Y-код (старый) и M-код (более новый). Сигналы зашифрованы, поэтому РФ не может сбить с курса ракету, поскольку сначала нужно расшифровать сигнал. Кроме того, M-код в 100 раз мощнее других, поэтому его не так просто заглушить. Украина получит доступ к военному сигналу GPS, поскольку ей надуют ракеты ERAM, уточнили аналитики.

Кроме того, для удачного удара по РФ необходимо иметь точные координаты российских средств ПВО. В статье отмечается, что только США имеет настолько точные данные, чтобы провести средство поражения к цели

Специальные разведданные США могут касаться именно эффективного использования ракет "Томагавк", если их таки предоставят, подытожили аналитики.

Отметим, утром 2 октября медиа The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что США планируют предоставлять Украине разведданные для высокоточных ударов. Медиа отметили, что может идти речь, например, о "Томагавках" или о других средствах поражения.

Напоминаем, 30 сентября Фокус собрал информацию о возможностях получения "Томагавков": когда они поступят и поступят ли вообще.