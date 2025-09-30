"Томагавк" для Украины: когда ВСУ получат дальнобойные ракеты и что станет первой целью в РФ

США могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь России. Но эксперты ставят под сомнение, удастся ли оперативно доставить сами ракеты и платформы для их запуска на фронт. Фокус разбирает технические, логистические и политические барьеры поставки, и какие объекты в РФ станут первыми целями.

Related video

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Белый дом и Дональд Трамп не возражают против ударов ВСУ по целям вглубь территории РФ.

В интервью Fox News он отметил, что Украина имеет право на такие атаки, ссылаясь на слова вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Келлог подчеркнул, что нет "укрытий" для врага, но не уточнил, касаются ли удары американского оружия. Он также подтвердил, что США рассматривают предоставление Украине ракет Tomahawk по просьбе Владимира Зеленского. Ранее Вэнс заявлял, что это решение за Трампом, и РФ избегает переговоров о прекращении войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует возможную передачу Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что Россия хочет выяснить, кто будет управлять и запускать эти ракеты. Песков считает, что такие поставки не повлияют на ситуацию на фронте.

Крылатая ракета Tomahawk: что о ней известно

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что крылатая ракета Tomahawk — это дозвуковая ракета, разработанная еще в 1980-х годах в США. По словам эксперта, это довольно большая ракета весом примерно 1,5 тонны, из которых 450 кг приходится на боеголовку, а остальное — на двигатель, топливо и системы навигации. Ее дальность полета достигает 1600 км, что делает ее эффективным оружием для ударов на большие расстояния. Хотя платформа считается относительно старой, она неоднократно модернизировалась, что позволило ей оставаться актуальной в современных условиях.

Основными пусковыми платформами для ракет "Томагавк" являются подводные лодки и надводные корабли. Ранее существовали и наземные пусковые установки, но они были ликвидированы. Для американской армии эта ракета удобна, поскольку позволяет наносить удары с моря, приближаясь к целям на безопасном расстоянии. Например, подводная лодка может всплыть и нанести удар, находясь за пределами досягаемости большинства средств противовоздушной обороны.

"Однако для Украины использование таких платформ в Черном море является проблематичным, поскольку любой корабль может стать мишенью для российских сил. Это лишь вопрос времени", — говорит Фокусу Нарожный.

Комплекс Typhon: перспективы наземного запуска Tomahawk

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук утверждает, что у США почти нет наземных пусковых установок Tomahawk.

"Поэтому прежде всего надо говорить сможем ли мы получить НМРК Typhon, потому что без него ракеты — железо. К слову, Typhon — это еще ПУ для Standard SM-6, которые могут сбивать баллистику", — рассказывает эксперт.

Военный эксперт и журналист Денис Попович рассказал, что Typhon довольно редкая установка.

"Она появилась в единичных экземплярах буквально в прошлом году. Поэтому я не верю в то, что "Томагавки" в таком исполнении к нам попадут. Основная платформа запуска Tomahawk сейчас морская. Эсминцы и подводные лодки, понятное дело, США нам тоже не планирует передавать", — говорит Фокусу Попович.

По словам Нарожного, сейчас в США ведется разработка нового комплекса Typhon, который, по словам эксперта, является большим грузовиком с контейнером для запуска нескольких ракет Tomahawk. Такая система позволяет осуществлять пуски из любой точки на суше, что является значительным преимуществом для стран, не имеющих мощного флота. Например, в Украине грузовик мог бы выехать, скажем, в Закарпатье, откуда ракета способна долететь до целей в России.

Пока что комплекс Typhon находится на стадии разработки, и поставки таких систем Украине или другим странам еще не осуществлялись. Заказчиком выступает Германия, но Нарожный предполагает, что теоретически эти комплексы могут быть переданы Украине в будущем.

"Речь об этом пока не идет, но вероятность точно не нулевая. Даже если переговоры о поставках начались, реализация такого решения — вопрос не ближайших месяцев", — добавляет эксперт.

Возможность поставки Tomahawk Украине

Относительно вероятности передачи Украине ракет Tomahawk Нарожный выражает осторожный оптимизм. Он отмечает, что точную оценку дать сложно, но сам факт начала дискуссий о возможной поставке является положительным знаком. Стоимость одной ракеты составляет около 4 миллионов долларов, но в арсенале США их есть значительное количество — теоретически, Украине могут передать десятки или даже сотни единиц. При этом, по стандартной практике, США передают старые образцы оружия, оставляя себе новейшие модели.

Эксперт отмечает, что поставки ракет "Томагавк" или комплексов Typhon Украине будет зависеть от политических решений и стратегических приоритетов западных партнеров. Сейчас конкретных договоренностей нет, но сам факт обсуждения таких возможностей свидетельствует об изменении подходов к поддержке Украины.

Поставки Tomahawk в Украину: цели для ударов и стратегическое значение

Нарожный подчеркивает, что "Томагавки" идеально подходят для нанесения ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса России, таким как заводы по производству ракет и оружия. Кроме того, ракеты могут использоваться для атак на экономически важные объекты, в частности нефтеперерабатывающие заводы, терминалы для экспорта нефти, газотранспортную инфраструктуру и морские порты. Такие удары могут существенно ослабить экономику России и повлиять на ее способность вести войну.

"Это основное направление, в котором мы могли бы использовать крылатые ракеты, включая те, что производятся в Украине. Нанесение ударов по инфраструктуре, которая обеспечивает российскую армию и экономику, может ускорить истощение ресурсов России, что является ключевым в войне на истощение", — заключает эксперт.

Напомним, украинская крылатая ракета Р-360 "Длинный Нептун" стала прорывом в военных технологиях. С дальностью до 1000 км она способна поражать морские и наземные цели.

Также Фокус писал, что украинские инженеры проекта ODIN успешно испытали мобильную систему Antishaheed для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136.