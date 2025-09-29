"Нет волшебного оружия": в Кремле отреагировали на потенциальную передачу ракет "Томагавк" Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "внимательно анализирует" сообщения о вероятности передачи ракет Tomahawk Украине. По его словам, российским властям важно понять, кто будет направлять и запускать эти боеприпасы. При этом он утверждает, что динамику на фронте такие поставки не изменят.

Заявления спикера президента РФ Владимира Путина относительно ракет "Томагавк" передает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС 29 сентября. Песков сказал, что российские военные специалисты "внимательно следят" за сообщениями о потенциальных поставках этих ракет из США в Украину, а также о том, что украинские военные могут бить ими по российской территории с согласия президента США Дональда Трампа.

По словам спикера Путина, Москве нужно понять, кто будет запускать "Томагавки" с территории Украины — американцы или сами украинцы.

"Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целевое назначение этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ", — сказал Песков.

Он заявил, что Кремль должен понять потенциальные угрозы, чтобы определиться с соответствующей позицией.

В то же время Песков считает, что вероятная поставка "Томагавков" не повлияет на ситуацию на российско-украинском фронте.

"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или другие ракеты, они не смогут изменить динамику", — сказал спикер Путина.

Ракеты "Томагавк" для Украины: что известно

Издание The Telegraph 26 сентября со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом просил ракеты "Томагавк".

Фокус 26 сентября писал, что если США передадут ракеты Tomahawk для Украины, украинские военные смогут "доставать" этим оружием до Москвы и заводов по производству "Шахедов".

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 27 сентября высказывал мнение, что ракеты Tomahawk существенно не изменят ситуацию на фронте, поскольку это оружие стратегического уровня, предназначенное для поражения объектов ВПК и критической инфраструктуры, и для нанесения врагу существенного урона нужны будут регулярные массовые поставки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября в интервью для Fox News подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность передачи Украине ракет Tomahawk.