"Немає чарівної зброї": в Кремлі відреагували на потенційну передачу ракет "Томагавк" Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "уважно аналізує" повідомлення про ймовірність передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, російській владі важливо зрозуміти, хто направлятиме та запускатиме ці боєприпаси. При цьому він стверджує, що динаміку на фронті такі постачання не змінять.

Заяви речника президента РФ Володимира Путіна щодо ракет "Томагавк" передає російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС 29 вересня. Пєсков сказав, що російські військові фахівці "уважно стежать" за повідомленнями про потенційні постачання цих ракет зі США до України, а також про те, що українські військові можуть бити ними по російській території за згодою президента США Дональда Трампа.

За словами речника Путіна, Москві потрібно зрозуміти, хто запускатиме "Томагавки" з території України — американці чи самі українці.

"Чи можуть їх запускати тільки українці, чи це повинні робити все-таки американські військові. Хто дає цільове призначення цим ракетам. Тут необхідний дуже глибокий аналіз", — сказав Пєсков.

Він заявив, що Кремль має зрозуміти потенційні загрози, щоб визначитися з відповідною позицією.

Водночас Пєсков вважає, що ймовірне постачання "Томагавків" не вплине на ситуацію на російсько-українському фронті.

"Немає ніякої панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. Немає чарівної зброї, хай то Tomahawk чи інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку", — сказав спікер Путіна.

Ракети "Томагавк" для України: що відомо

Видання The Telegraph 26 вересня з посиланням на джерела писало, що президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом просив ракети "Томагавк".

Фокус 26 вересня писав, що якщо США передадуть ракети Tomahawk для України, українські військові зможуть "діставати" цією зброєю до Москви та заводів з виробництва "Шахедів".

Старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" 27 вересня висловлював думку, що ракети Tomahawk суттєво не змінять ситуацію на фронті, оскільки це зброя стратегічного рівня, призначена для ураження об'єктів ВПК і критичної інфраструктури, та для нанесення ворогу суттєвої шкоди потрібні будуть регулярні масові поставки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 вересня в інтерв'ю для Fox News підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість передання Україні ракет Tomahawk.