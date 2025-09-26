Можливий удар по Кремлю: Зеленський просив у Трампа ракети "Томагавк", — The Telegraph

Президент України Володимир Зеленський просив американського лідера Дональда Трампа на закритій зустрічі в ООН ракети "Томагавк", дальність польоту яких доходить до 2500 км.

Related video

Президент України Володимир Зеленський попросив на закритій зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом ракети "Томагавк", дальність польоту яких перевищує 1600 км. Про це повідомили джерела британської газети The Telegraph.

Високотехнологічні системи озброєнь допоможуть переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Зеленський просив Трампа про ракети на "вкрай позитивній зустрічі" в ООН.

За підсумками зустрічі Зеленський розповів про згоду Трампа щодо розміщення в Україні крилатих ракет великої дальності. Тоді Москва опиниться в зоні досяжності ударів ЗСУ.

Дипломатичні джерела розповіли про сигнал держсекретаря США Марко Рубіо європейським колегам про зміну тональності Трампа щодо України. Нове бачення слід розглядати "настільки позитивно, наскільки це можливо".

"Президент США дуже злий на Путіна за ігнорування його спроб завершити війну, яка триває вже три з половиною роки", — процитувала газета висловлювання Рубіо.

Атака по Кремлю: плани Зеленського на Tomahawk

Дальність удару ракети "Томагавк" залежить від їхньої модифікації і коливається від 1 500 до 2 500 кілометрів. З її допомогою можна завдавати ударів по цілях у РФ на великих відстанях.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена вважала постачання ракети "Томагавк" занадто ризикованим кроком. Зеленський тим часом розгляне можливість удару ракетами по Кремлю, якщо ЗСУ отримають "Томагавки".

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан заявив, що прохання Києва про ракети Tomahawk — це логічний наступний крок після отримання британських ракет Storm Shadow.

"Логіка проста і зрозуміла. У Росії є крилаті ракети великої дальності, тому Україна повинна мати аналогічні можливості. Якщо хтось вважає це неможливим, згадайте, як нещодавно нам відмовили в танках, а відправку F-16 довго узгоджували", — сказав він.

Нагадаємо, Конгрес США давно просив Трампа відправити ЗСУ наступальну зброю, включно з ракетами "Томагавк" або далекобійними ATACMS.

Фокус раніше писав, що крилаті ракети Tomahawk були відображені в секретних пунктах "плану перемоги" Володимира Зеленського.