Удари по виробниках "Шахедів" і ракетних двигунів: як стримати Росію "Томагавками"

Ракети Tomahawk — ключ до перемоги України у війні, але у Вашингтона інші плани. Союзники Києва уникають розмов про постачання ЗСУ передовим озброєнням. Тепер незгода США поставити далекобійні ракети може стати обґрунтуванням втрат територій на Донбасі, переконані опитані Фокусом аналітики.

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"План перемоги" президента України Володимира Зеленського містив конфіденційну інформацію. Конкретика неядерного пакета стратегічного стримування Росії у вигляді крилатих ракет Tomahawk — один із секретних пунктів. Але газета The New York Times (NYT) розсекретила дані, чим викликала гнів українського лідера.

Співрозмовники видання вважають прохання Зеленського "абсолютно нездійсненним". Ракети здатні вражати цілі на відстані понад 2400 кілометрів, що у 8 разів більше за дальність ракет ATACMS , які є у ЗСУ в обмеженій кількості.

"Ви бачите, що зараз відбувається в медіа. Вони сказали, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет, таких як "Томагавк"... Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — зауважив президент.

Україна, на переконання західних чиновників, не представила переконливих доводів щодо використання ракет. Список цілей у Росії набагато перевищує кількість снарядів, які США або будь-який інший союзник могли б поставити, не піддаючи ризику запаси для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.

Варто зазначити, що не всі поділяють думку співрозмовників NYT. Деякі американські військові вважають ідею цілком реалістичною.

Цілі для ракет Tomahawk у Росії

Головною метою американських ракет, за словами провідного наукового співробітника Державного музею авіації України, авіаексперта Валерія Романенка, мали стати російські підприємства-виробники далекобійної зброї. Найкритичніші для ВПК РФ — підприємства в Єлабузі, що випускають дрони-камікадзе "Шахед", і заводи НВО "ОДК-Сатурн" у місті Рибінську Ярославської області, де роблять двигуни для крилатих ракет.

Проблема також у тому, що власних кораблів-носіїв або субмарин для пуску "Томагавків" в Україні немає. Отже, потрібні спеціальні наземні пускові установки типу Typhon.

"Запускають ракети з контейнерів за принципом "вистрілив і забув". Принцип той самий, що й у Storm Shadow, оператор після пуску нею не керує", — зауважує фахівець.

Романенко критично оцінює шанси на постачання Україні ракет Tomahawk. Імовірність такого результату — максимум 1%, адже США вже придумували формальні приводи для відмови забезпечити ЗСУ крилатими ракетами AGM-158 JASSM. "Томагавки" — куди більш руйнівна зброя, яка в змозі змінити хід повномасштабної війни.

"Росія не може бити по військових підприємствах у Європі або США, а ми били б по російському тилу. Можна елементарно позбавити їх ключових заводів ВПК і тоді почнеться криза виробництва. Немає ракетних двигунів — немає ракет, логіка очевидна. Це перемога у війні", — підкреслює аналітик.

За гроші не купиш: чому Україна не отримає "Томагавки"

Останнім покупцем ракет була Японія. Міноборони країни 18 січня 2024 року підписало угоду зі США на закупівлю 400 ракет Tomahawk і 14 систем управління. Термін реалізації поставок — до жовтня 2027 року.

У комплекті було 200 одиниць найсучаснішої версії Block V і попередньої — Block IV. Обидві модифікації мають дальність ураження цілей до 1600 кілометрів, їх запускають із кораблів. Загальна ціна контракту — 1,7 млрд доларів США, з огляду на це одна ракета Tomahawk у рамках комплексної угоди коштує 4,25 млн доларів. Варто також враховувати і вартість наземних пускових установок типу Typhon.

Австралія 2023 року купила 200 ракет Tomahawk за 4,16 млн доларів за штуку, щоб запускати їх із ракетних есмінців Aegis класу Hobart із 48 пусковими шахтами Mark 41.

Однак ситуація з купівлею ракет Tomahawk складніша, ніж просто дати за них гроші. З 1983 року єдиним їхнім власником крім США є Велика Британія. У 2023 році Японія та Австралія отримали дозвіл на їхню закупівлю, а Нідерланди досі стоять у черзі, хоча й готові заплатити будь-які гроші.

Політолог Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає історію з проханням ракет Tomahawk від початку нездійсненною. Партнери України явно не підуть на постачання такого типу озброєнь, що неодноразово доводили історії із запитами далекобійних ракет.

Чергова незгода Штатів поставити Tomahawk у майбутньому може стати варіантом обґрунтування втрат територій на Донбасі для військово-політичного керівництва України, додав експерт.

"З нашого Генштабу "йдуть" дані про виробників дронів і нам хтось буде передавати стратегічну зброю США?" — ставить він запитання.

Романенко має на увазі "злив" секретної інформації про підприємства, які випускають БПЛА для ЗСУ. Головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов днями виявив на російському сайті презентацію про виробництво дронів для ЗСУ, яку 2023 року створило Головне управління безпілотних систем Генштабу. У ній були дані, які моделі БПЛА виробляють, види боєприпасів і комплектуючі для них, а також реквізити, телефони та імена керівників, адреси і назви компаній-виробників.

"Нелогічно просити таку зброю, її ніхто не дасть, що було спочатку зрозуміло. Це носій ядерної зброї, як і німецькі Taurus. Те ж саме з проханнями Києва дати систему ППО THAAD (комплекс ПРО для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності, — ред.). THAAD перехоплює цілі вище за стратосферу і поставлена на озброєння кількох країн: Ізраїлю, Південної Кореї, ОАЕ і Саудівської Аравії", — пояснює експерт.

Фокус раніше писав, як ізраїльські ВПС оснастили винищувач F-16I чотирма балістичними ракетами Rampagе. Такі снаряди дають змогу ЦАХАЛ бити по віддалених і високозахищених цілях із мінімальними ризиками, зокрема по об'єктах в Ірані.

Нагадаємо, одним із найкращих винищувачів усіх часів став North American P-51D Mustang. Його льотчики збили загалом 4950 ворожих літаків.