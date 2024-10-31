Удары по производителям "Шахедов" и ракетных двигателей: как сдержать Россию "Томагавками"

Ракеты Tomahawk — ключ к победе Украины в войне, но у Вашингтона другие планы. Союзники Киева избегают разговоров о снабжении ВСУ передовым вооружением. Теперь несогласие США поставить дальнобойные ракеты может стать обоснованием потерь территорий на Донбассе, убеждены опрошенные Фокусом аналитики.

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"План победы" президента Украины Владимира Зеленского содержал конфиденциальную информацию. Конкретика неядерного пакета стратегического сдерживания России в виде крылатых ракет Tomahawk — один из секретных пунктов. Но газета The New York Times (NYT) рассекретила данные, чем вызвала гнев украинского лидера.

Собеседники издания посчитали просьбу Зеленского "совершенно невыполнимой". Ракеты способны поражать цели на расстоянии более 2400 километров, в 8 раз больше дальности ракет ATACMS имеющихся у ВСУ в ограниченном количестве.

"Вы видите, что сейчас происходит в медиа. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавк"… Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — заметил президент.

Украина, по убеждению западных чиновников, не представила убедительных доводов по использованию ракет. Список целей в России намного превышает количество снарядов, которые США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая риску запасы для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии.

Стоит отметить, что не все разделяют мнение собеседников NYT. Некоторые американские военные посчитали идею вполне реалистичной.

Цели для ракет Tomahawk в России

Главной целью американских ракет, по словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаэксперта Валерия Романенко должны были стать российские предприятия-производители дальнобойного оружия. Самые критические для ВПК РФ — предприятия в Елабуге, выпускающие дроны-камикадзе "Шахед" и заводы НПО "ОДК-Сатурн" в городе Рыбинске Ярославской области, где делают двигатели для крылатых ракет.

Проблема также в том, что собственных кораблей-носителей или субмарин для пуска "Томагавков" в Украине нет. Следовательно, нужны специальные наземные пусковые установки типа Typhon.

"Запускают ракеты с контейнеров по принципу "выстрелил и забыл". Принцип тот же, что и у Storm Shadow, оператор после пуска ей не управляет", — замечает специалист.

Романенко критически оценивает шансы на поставку Украине ракет Tomahawk. Вероятность такого исхода — максимум 1%, ведь США уже придумывали формальные поводы для отказа снабдить ВСУ крылатыми ракетами AGM-158 JASSM. "Toмагавки" — куда более разрушительное оружие, которое в состоянии изменить ход полномасштабной войны.

"Россия не может бить по военным предприятиям в Европе или США, а мы били бы по российскому тылу. Можно элементарно лишить их ключевых заводов ВПК и тогда начнется кризис производства. Нет ракетных двигателей — нет ракет, логика очевидна. Это победа в войне", — подчеркивает аналитик.

За деньги не купишь: почему Украина не получит "Томагавки"

Последним покупателем ракет была Япония. Минобороны страны 18 января 2024 года подписало соглашение с США на закупку 400 ракет Tomahawk и 14 систем управления. Срок реализации поставок — до октября 2027 года.

В комплекте было 200 единиц самой современной версии Block V и предыдущей — Block IV. Обе модификации имеют дальность поражения целей до 1600 километров, их запускают с кораблей. Общая цена контракта — 1,7 млрд долларов США, исходя из этого одна ракета Tomahawk в рамках комплексного соглашения стоит 4,25 млн долларов. Стоит также учитывать и стоимость наземных пусковых установок типа Typhon.

Австралия в 2023 года купила 200 ракет Tomahawk за 4,16 млн долларов за штуку, чтобы запускать их с ракетных эсминцев Aegis класса Hobart с 48 пусковыми шахтами Mark 41.

Однако ситуация с покупкой ракет Tomahawk сложнее, чем просто дать за них деньги. С 1983 года единственным их владельцем кроме США является Великобритания. В 2023 году Япония и Австралия получили разрешение на их закупку, а Нидерланды до сих пор стоят в очереди, хотя и готовы заплатить любые деньги.

Политолог Украинского института будущего Юрий Романенко считает историю c просьбой ракет Tomahawk изначально невыполнимой. Партнеры Украины явно не пойдут на поставки такого типа вооружений, что не раз доказывали истории с запросами дальнобойных ракет.

Очередное несогласие Штатов поставить Tomahawk в будущем может стать вариантом обоснования потерь территорий на Донбассе для военно-политического руководства Украины, добавил эксперт.

"Из нашего Генштаба "уходят" данные о производителях дронов и нам кто-то будет передавать стратегическое оружие США?" — задает он вопрос.

Романенко имеет в виду "слив" секретной информации о предприятиях, которые выпускают БПЛА для ВСУ. Главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов на днях обнаружил на российском сайте презентацию о производстве дронов для ВСУ, которую в 2023 году создало Главное управление беспилотных систем Генштаба. В ней были данные, какие модели БПЛА производятся, виды боеприпасов и комплектующие для них, а также реквизиты, телефоны и имена руководителей, адреса и названия компаний-производителей.

"Нелогично просить такое оружие, его никто не даст, что было изначально понятно. Это носитель ядерного оружия, как и немецкие Taurus. То же самое с просьбами Киева дать систему ПВО THAAD (комплекс ПРО для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, — ред.). THAAD перехватывает цели выше стратосферы и поставлена на вооружение нескольких стран: Израиля, Южной Кореи, ОАЭ и Саудовской Аравии", — объясняет эксперт.

Фокус ранее писал, как израильские ВВС оснастили истребитель F-16I четырьмя баллистическими ракетами Rampagе. Такие снаряды позволяют ЦАХАЛ бить по удаленным и высокозащищенным целям с минимальными рисками, включая объекты в Иране.

Напомним, одним из лучших истребителей всех времен стал North American P-51D Mustang. Его летчики сбили в общей сложности 4950 вражеских самолетов.