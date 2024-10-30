"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk

Военные армии США провели оценку предложений плана президента Украины Владимира Зеленского по передаче дальнобойных ракет. Их выводы говорят о том, что такое предложение является реальным.

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Несмотря на информацию издания New York Times о секретном плане президента Украины Владимира Зеленского по сдерживанию РФ и негативную реакцию американских чиновников, военные армии США считают такое предложение довольно реалистичным. Об этом говорится в тексте издания Politico со ссылкой на неуказанного собеседника в высших кругах украинского государства.

Журналисты пишут, что топ-чиновники Киева, кроме президента Зеленского, были озадачены утечкой информации. Они также были поражены тем, как эту тему подали медиа и общественность преимущественно в негативном свете.

Один собеседник из украинского эстеблишмента, который знаком с этой ситуацией, сообщил журналистам, что военные США изучили и дали оценку этому предложению Киева.

"Мы знаем, что план реалистичен. Сами военные США изучили это предложение и сказали, что это — реально", — сообщил собеседник медиа на условиях анонимности, чтобы иметь возможность говорить о чувствительном вопросе внешней политики.

Журналисты пишут, что ракеты "Томагавки" могут летать на расстояние до 1500 км и позволят Украине поражать цели в глубине России, если США позволят это сделать. Именно эта идея была ключевой частью так называемого "Плана победы"

Передача ракет Tomahawk Украине — что известно

29 октября издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что Зеленский запросил у США "пакет неядерного сдерживания". В нем предполагалось, что Украина хотела бы получить ракеты "Томагавк" с дальностью более 2 400 км.

Позже журналисты рассчитали, что 12 таких ракет смогли бы осуществить поражение ключевых заводов ракетной индустрии РФ, до которых не могут добраться украинские дроны.

В ответ на публикацию американских СМИ, Зеленский возмутился сливом информации о ракетах Tomahawk. По его словам, из утечки в медиа можно сделать вывод, что между Украиной и ее партнерами, кажется, нет конфиденциальности.