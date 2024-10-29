12 ракет Tomahawk по ключевым заводам: аналитики рассказали, как остановить выпуск ракет в РФ

По словм украинсих аналитиков, Украина запросила у США Tomahawk наземного базирования. В американской армии их используют под комплексы средней дальности Typhon.

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Украина запросила у США ракеты Tomahawk в рамках "неядерного пакета сдерживания" как системы, обладающие в несколько раз большей дальностью стрельбы, чем оперативно-тактические комплексы ATACMS. Об этом сообщило The New York Times.

Важно

Зеленский просит у Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk, в чем причина, — NYT

Вместе с тем высокопоставленный представитель США назвал выполнение этой просьбы совершенно нереалистичной.

Как бы то ни было, Defense Express допускает, что речь шла о Tomahawk наземного базирования, которые в американской армии используются под комплексы средней дальности Typhon.

Состав батареи комплекса Typhon

С одной стороны, у самой американской армии есть лишь две батареи Typhon на четыре пусковые установки каждая. С другой стороны, сама пусковая установка Typhon под Tomahawk базируется на импровизированном решении – на сухопутную платформу поставили универсальную пусковую ячейку Mark 41, стандартную для надводных кораблей ВМС США.

В свою очередь, в Jamestown Foundation составили таблицу данных по 12 ключевым заводам ракетной индустрии РФ.

Отмечается, что МКБ "Радуга" — это завод, на котором проходит окончательная сборка крылатых ракет Х-101, на "НПО Машиностроения" производят ракеты типа П-800 и "Циркон", на "Воткинском заводе" выпускают баллистические ракеты 9М723 до ОТРК "Искандер", а в советское время изготавливались ракеты для ОТРК "Точка-У", "НПК КБ Машиностроения" тоже выпускает баллистические ракеты для ОТРК "Искандер".

Украинские аналитики считают, что для поражения таких дальнобойных заводов ударного беспилотника будет явно недостаточно, под такую ​​задачу требуются мощные и дальнобойные "аргументы", и Tomahawk для идеально подходят.

Аналитики Jamestown Foundation советуют Украине разрабатывать собственную баллистическую ракету средней дальности на жидком топливе так, будто с разработкой такого вооружения можно справиться за несколько месяцев, хотя на самом понадобится как минимум несколько лет, да и то при благоприятных обстоятельствах.

Напомним, что Германия работает над ракетой следующего поколения Taurus Neo. Дальность новых ракет должна быть более 500 км, стоимость производства 600 единиц оценивается в 2,1 млрд евро.

Также сообщалось, что 29 октября ВС РФ атаковали Украину ракетами, КАБами и "Шахедами". В украинских регионах есть разрушения и жертвы.