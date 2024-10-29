12 ракет Tomahawk по ключових заводах: аналітики розповіли, як зупинити випуск ракет у РФ

За словами українських аналітиків, Україна запросила у США Tomahawk наземного базування. В американській армії їх використовують під комплекси середньої дальності Typhon.

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Україна запросила у США ракети Tomahawk у рамках "неядерного пакета стримування" як системи, що володіють у кілька разів більшою дальністю стрільби, ніж оперативно-тактичні комплекси ATACMS. Про це повідомило The New York Times.

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Зеленський просить у Вашингтона далекобійні ракети Tomahawk, у чому причина, — NYT

Водночас високопоставлений представник США назвав виконання цього прохання абсолютно нереалістичним.

Хай там як, Defense Express припускає, що йшлося про Tomahawk наземного базування, які в американській армії використовуються під комплекси середньої дальності Typhon.

Склад батареї комплексу Typhon

З одного боку, у самої американської армії є лише дві батареї Typhon на чотири пускові установки кожна. З іншого боку, сама пускова установка Typhon під Tomahawk базується на імпровізованому рішенні — на сухопутну платформу поставили універсальну пускову комірку Mark 41, стандартну для надводних кораблів ВМС США.

Своєю чергою, у Jamestown Foundation склали таблицю даних щодо 12 ключових заводів ракетної індустрії РФ.

Зазначається, що МКБ "Радуга" — це завод, на якому відбувається остаточне складання крилатих ракет Х-101, на "НВО Машинобудування" виготовляють ракети типу П-800 і "Циркон", на "Воткинському заводі" випускають балістичні ракети 9М723 до ОТРК "Іскандер", а за радянських часів виготовляли ракети для ОТРК "Точка-У", "НВК КБ Машинобудування" теж випускає балістичні ракети для ОТРК "Іскандер".

Українські аналітики вважають, що для ураження таких далекобійних заводів ударного безпілотника буде явно недостатньо, під таке завдання потрібні потужні та далекобійні "аргументи", і Tomahawk для цього ідеально підходять.

Аналітики Jamestown Foundation радять Україні розробляти власну балістичну ракету середньої дальності на рідкому паливі так, ніби з розробкою такого озброєння можна впоратися за кілька місяців, хоча насправді знадобиться щонайменше кілька років, та й то за сприятливих обставин.

Нагадаємо, що Німеччина працює над ракетою наступного покоління Taurus Neo. Дальність нових ракет має бути понад 500 км, вартість виробництва 600 одиниць оцінюють у 2,1 млрд євро.

Також повідомлялося, що 29 жовтня ЗС РФ атакували Україну ракетами, КАБами і "Шахедами". В українських регіонах є руйнування і жертви.