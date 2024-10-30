"Це реально": військові США оцінили план Зеленського щодо передавання ракет Tomahawk

Військові армії США провели оцінку пропозицій плану президента України Володимира Зеленського щодо передавання далекобійних ракет. Їхні висновки говорять про те, що така пропозиція є реальною.

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Попри інформацію видання New York Times про секретний план президента України Володимира Зеленського щодо стримування РФ та негативну реакцію американських посадовців, військові армії США вважають таку пропозицію доволі реалістичною. Про це йдеться у тексті видання Politico з посиланням на невказаного співрозмовника у вищих колах української держави.

Журналісти пишуть, що топчиновники Києва, окрім президента Зеленського, були спантеличені витоком інформації. Вони також були здивовані тим, як цю тему подали медіа та громадськість переважно в негативному світлі.

Один співрозмовник з українського естеблішменту, який знайомий з цією ситуацією, повідомив журналістам, що військові США вивчили та дали оцінку цій пропозиції Києва.

"Ми знаємо, що план реалістичний. Самі військові США вивчили цю пропозицію та сказали, що це — реально", — повідомив співрозмовник медіа на умовах анонімності, щоб мати змогу говорити про чутливе питання зовнішньої політики.

Журналісти пишуть, що ракети "Томагавки" можуть літати на відстань до 1500 км і дадуть змогу Україні вражати цілі в глибині Росії, якщо США дозволять це зробити. Саме ця ідея була ключовою частиною так званого "Плану перемоги"

Передавання ракет Tomahawk Україні — що відомо

29 жовтня видання The New York Times з посиланням на анонімних американських високопосадовців повідомило, що Зеленський запросив у США "пакет неядерного стримування". В ньому передбачалося, що Україна хотіла б отримати ракети "Томагавк" з дальністю понад 2 400 км.

Пізніше журналісти розрахували, що 12 таких ракет змогли б здійснити ураження ключових заводів ракетної індустрії РФ, до яких не можуть дістатися українські дрони.

У відповідь на публікацію американських ЗМІ, Зеленський обурився зливом інформації про ракети Tomahawk. За його словами, з витоку в медіа можна зробити висновок, що між Україною та її партнерами, здається, немає конфіденційності.