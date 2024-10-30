Між Україною та її партнерами, здається, немає конфіденційності, вважає президент Володимир Зеленський. Такі висновки він зробив на основі появи у ЗМІ інформації, що Київ таємно просив у Вашингтона ракети Tomahawk.

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Запит України на отримання дозвукових крилатих ракет великої дальності Tomahawk був однією зі секретних частин "плану перемоги". На цьому під час інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи наголосив президент Володимир Зеленський.

Відповідь Володимира Зеленського щодо втрати конфіденційності між країнами-партнерами дивіться з 9:10 по 10:05

Він вважає, що поширення цієї інформації означає, що між партнерами немає конфіденційних моментів.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, — вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", — заявив він.

Зеленський зазначив, що питання з приводу цього озброєння було суто конфіденційним між Україною та адміністрацією Білого дому.

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — резюмував голова держави.

Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на анонімних американських високопосадовців писало, що Зеленський запросив у США "пакет неядерного стримування", у якому Україна повинна була б отримати ракети "Томагавк" з дальністю понад 2 400 км, що в сім разів більше за ATACMS.

Водночас журналісти розрахували, що 12 таких ракет ідеально підійшли б для ураження ключових заводів ракетної індустрії РФ, до яких не можуть дістатися безпілотники.