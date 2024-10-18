Яким країнам вирішили не показувати таємні додатки до плану перемоги: Зеленський розповів

Деякі держави не допомагають Києву у війні проти Росії. Тому, вважає президент, їм не варто бачити секретні документи.

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"План перемоги" України, який складається з п'яти пунктів і трьох таємних доповнень, побачать далеко не усі. Про це під час телемарафону розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, секретні додатки до плану надані лише тим країнам, які мають конкретні спроможності посилити країну у війні проти Росії.

"Якщо таких можливостей немає, то для чого додатки? Ми їм довіряємо, але для чого їм давати тоді додатки?" — вважає президент.

Також, за його словами, є держави, які нічим під час війни Україні не допомогли, але хотіли б побачити ці документи. Тому глава держави висловив сумнів у доцільності розповсюдження секретної інформації серед "нейтральних" країн.

Також Зеленський наголосив, що Україна, яка не збиралася нікому загрожувати ядерною зброєю, повинна бути в НАТО. Серед аргументів цього він зазначив, що країна віддала свої ракети, а Будапештський меморандум гарантував безпеку.

За його словами, якби Україна не віддавала ядерну зброю — це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав.

Утім, на його думку, Північноатлантичний альянс краще, ніж будь-який вид зброї, тим більше такий загрозливий. Як зазначив президент, наразі країни, де немає воєн – це або держави НАТО, або ті, які мають арсенал потужної зброї.

Співрозмовники Фокусу вважали представлений "план перемоги" нереалістичним. Озвучений Зеленським план краще назвати збіркою побажань української сторони, кажуть вони.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги через побоювання подальшої ескалації. Окрім цього, він планує блокувати швидке запрошення України до НАТО.