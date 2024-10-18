Каким странам решили не показывать тайные дополнения к плану победы: Зеленский рассказал

Некоторые государства не помогают Киеву в войне против России. Поэтому, считает президент, им не стоит видеть секретные документы.

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"План победы" Украины, который состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений, увидят далеко не все. Об этом во время телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, секретные приложения к плану предоставлены только тем странам, которые имеют конкретные способности усилить страну в войне против России.

"Если таких возможностей нет, то для чего приложения? Мы им доверяем, но для чего им давать тогда приложения?" — считает президент.

Также, по его словам, есть государства, которые ничем во время войны Украине не помогли, но хотели бы увидеть эти документы. Поэтому глава государства выразил сомнение в целесообразности распространения секретной информации среди "нейтральных" стран.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина, которая не собиралась никому угрожать ядерным оружием, должна быть в НАТО. Среди аргументов этого он отметил, что страна отдала свои ракеты, а Будапештский меморандум гарантировал безопасность.

По его словам, если бы Украина не отдавала ядерное оружие — это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств.

Впрочем, по его мнению, Североатлантический альянс лучше, чем любой вид оружия, тем более такой угрожающий. Как отметил президент, сейчас страны, где нет войн — это или государства НАТО, или те, которые имеют арсенал мощного оружия.

Собеседники Фокуса посчитали представленный "план победы" нереалистичным. Озвученный Зеленским план лучше назвать сборником пожеланий украинской стороны, говорят они.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты плана победы из-за опасений дальнейшей эскалации. Кроме этого, он планирует блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО.