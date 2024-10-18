Никаких Taurus: Олаф Шольц раскритиковал план победы Зеленского

По мнению канцлера Германии, приоритетом является то, чтобы полномасштабный конфликт на территории Украины не привел к прямым боевым действиям между Россией и НАТО.

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После саммита ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты плана победы президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. Об этом сообщает BILD.

Канцлер Германии считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО. По мнению Олафа Шольца, ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", — сказал Шольц.

Кроме этого, он также планирует блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО, ссылаясь на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне. Тогда против вступления Украины в НАТО были США и Германия, а в самой резолюции говорилось о том, что приглашением может быть только согласование всех союзников и выполнение условий приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

Напомним, в четверг, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский представил частичный план по завершению войны в Украине. Он состоит из пяти пунктов и призван заставить Россию остановить боевые действия путем переговоров.

Перед тем, как презентовать его публично в Украине, сначала с ним ознакомились президент США Джо Байден, затем лидеры Германии, Франции и Великобритании. По мнению Зеленского, выполнение плана зависит от Запада, а не от России.