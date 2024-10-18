Жодних Taurus: Олаф Шольц розкритикував план перемоги Зеленського

На думку канцлера Німеччини, пріоритетом є те, щоб повномасштабний конфлікт на території України не призвів до прямих бойових дій між Росією та НАТО.

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Після саміту ЄС у Брюсселі канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги президента України Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації. Про це повідомляє BILD.

Канцлер Німеччини вважає пріоритетною відповідальність за те, щоб війна між Росією та Україною не перетворилася на війну між Росією та НАТО. На думку Олафа Шольца, ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться", — сказав Шольц.

Окрім цього, він також планує блокувати швидке запрошення України до НАТО, посилаючись на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтон. Тоді проти вступу України в НАТО були США та Німеччина, а в самій резолюції йшлось про те, що запрошенням може бути тільки погодження всіх союзників та виконання умов прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки.

Нагадаємо, в четвер, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив частковий план із завершення війни в Україні. Він складається з п'яти пунктів і покликаний примусити Росію зупинити бойові дії шляхом переговорів.

Перед тим, як презентувати його публічно в Україні, спочатку з ним ознайомилися президент США Джо Байден, потім лідери Німеччини, Франції та Великої Британії. На думку Зеленського, виконання плану залежить від Заходу, а не від Росії.