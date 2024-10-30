Между Украиной и ее партнерами, кажется, нет конфиденциальности, считает президент Владимир Зеленский. Такие выводы он сделал на основе появления в СМИ информации, что Киев тайно просил у Вашингтона ракеты Tomahawk.

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Запрос Украины на получение дозвуковых крылатых ракет большой дальности Tomahawk был одной из секретных частей "плана победы". Об этом во время интервью представителям СМИ стран Северной Европы заявил президент Владимир Зеленский.

Ответ Владимира Зеленского о потере конфиденциальности между странами-партнерами смотрите с 9:10 по 10:05

Он считает, что распространение этой информации означает, что между партнерами нет конфиденциальных моментов.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", — заявил он.

Зеленский отметил, что вопрос по поводу этого вооружения был сугубо конфиденциальным между Украиной и администрацией Белого дома.

"Как понимать эти сообщения? Значит, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — резюмировал глава государства.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников писало, что Зеленский запросил у США "пакет неядерного сдерживания", в котором Украина должна была бы получить ракеты "Томагавк" с дальностью более 2 400 км, что в семь раз больше ATACMS.

В то же время журналисты рассчитали, что 12 таких ракет идеально подошли бы для поражения ключевых заводов ракетной индустрии РФ, до которых не могут добраться беспилотники.