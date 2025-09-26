Возможен удар по Кремлю: Зеленский просил у Трампа ракеты "Томагавк", — The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский просил американского лидера Дональда Трампа на закрытой встрече в ООН ракеты "Томагавк", дальность полета которых доходит до 2500 км.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский попросил на закрытой встрече с американским лидером Дональдом Трампом ракеты "Томагавк", дальность полета которых превышает 1600 км. Об этом сообщили источники британской газеты The Telegraph.

Высокотехнологичные системы вооружений помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Зеленский просил Трампа о ракетах на "крайне позитивной встрече" в ООН.

По итогам встречи Зеленский рассказал о согласии Трампа по поводу размещения в Украине крылатых ракет большой дальности. Тогда Москва окажется в зоне досягаемости ударов ВСУ.

Дипломатические источники рассказали о сигнале госсекретаря США Марко Рубио европейским коллегам об изменении тональности Трампа в отношении Украины. Новое видение следует рассматривать "настолько позитивно, насколько это возможно".

"Президент США очень зол на Путина за игнорирование его попыток завершить войну, которая длится уже три с половиной года", — процитировала газета высказывание Рубио.

Атака по Кремлю: планы Зеленского на Tomahawk

Дальность удара ракеты "Томагавк" зависит от их модификации и колеблется от 1 500 до 2 500 километров. С ее помощью можно наносить удары по целям в РФ на больших расстояниях.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена считала поставки ракеты "Томагавк" слишком рискованным шагом. Зеленский тем временем рассмотрит возможность удара ракетами по Кремлю, если ВСУ получат "Томагавки".

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что просьба Киева о ракетах Tomahawk — это логичный следующий шаг после получения британских ракет Storm Shadow.

"Логика проста и понятна. У России есть крылатые ракеты большой дальности, поэтому Украина должна иметь аналогичные возможности. Если кто-то считает это невозможным, вспомните, как недавно нам отказали в танках, а отправку F-16 долго согласовывали", — сказал он.

Напомним, Конгресс США давно просил Трампа отправить ВСУ наступательное оружие, включая ракеты "Томагавк" или дальнобойные ATACMS.

Фокус ранее писал, что крылатые ракеты Tomahawk были отражены в секретных пунктах "плана победы" Владимира Зеленского.