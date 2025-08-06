Ситуация на фронте в Украине резко изменится: ВСУ получат от США новое вооружение (видео)

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону заключить контракты на производство специальных крылатых ракет для Украины. Снаряды полетят по целям в России.

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Новые дальнобойные ракеты будет трудно перехватить российскими средствами ПВО. Об этом заявил в интервью "24 каналу" американский политик-республиканец, президент клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Трамп приказал Пентагону заключить контракты с двумя военными корпорациями

Конгресс давно просит президента США Дональда Трампа послать Киеву наступательные виды вооружений, в частности, ракеты "Томагавк" или ATACMS большой дальности.

По его словам, Трамп уже приказал Пентагону заключить контракты с двумя крупнейшими военными корпорациями на производство специальных крылатых ракет для Украины.

Предполагается, что снаряды "воздух-земля" будут уникальны. Высота их полета — ниже 300 метров, их не видят радары, а радиус действия — до 500 километров.

Ракеты запускаются истребителями МиГ и F-16. Также известно, что более месяца назад Трамп давал команду Пентагону потратить 300 млн долларов на подготовку нескольких сотен украинских пилотов, добавил Пинкус.

"Наступательное оружие должно было поступать в Украину еще в первые дни полномасштабной войны. Сейчас на карту поставлен не только имидж Трампа, но и его историческое наследие", — пояснил он.

Пинкус уверен, что с Россией нужно было действовать жестко изначально, когда у нее еще не было сильной военной экономики. Время ушло и в настоящее время РФ производит вооружений больше всех европейских стран.

"Путин сейчас намного ближе к Китаю и Северной Корее, чем до начала вторжения в Украину. Только Америка виновата в этом", — заключил политик.

Напомним, российские войска сформировали ударные группы из самолетов Су-57: один самолет обеспечивает прикрытие ракетами Р-77М, а другие наносят удары крылатыми ракетами Х-69 или бомбами.

Также РФ недавно заявила о прекращении действия моратория на размещение ракет средней и малой дальности. На фоне этого решения в России закрыли воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области с 4 по 8 августа.