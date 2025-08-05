Россия выходит из договора по БРСД: сможет ли Москва развернуть "Орешники", — аналитики

Министерство иностранных дел РФ официально заявило о прекращении действия одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По мнению российской стороны, условия для его соблюдения окончательно "исчезли", а ответственность за это Москва возлагает на США и их союзников.

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Согласно заявлению МИД РФ, "ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе". Отмечается, что американские вооруженные силы якобы уже завершили испытания ряда новых систем РСМД и приступили к их серийному производству.

В частности, упоминаются переброски американцами ракетных комплексов на территорию союзников, включая Данию, Филиппины и Австралию, а также планы по размещению систем Typhon и Dark Eagle в Германии с 2026 года.

"Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования", — говорится в заявлении МИД.

Развертывание системы "Орешник": насколько это реально

На фоне заявлений российского дипломатического ведомства стало известно о временном закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в Астраханской области с 4 по 8 августа. Хотя официальных комментариев от Минобороны РФ не последовало, украинские аналитические ресурсы предполагают, что на полигоне могут быть развернуты испытания новейшего комплекса "Орешник", относящегося к категории баллистических ракет средней дальности (БРСД), который якобы уже поступил в серийное производство.

К примеру, обозреватели Defense Express отмечают, что под заявлениями о "серийном производстве" может скрываться лишь передача одного дивизиона — 2-3 мобильных пусковых установок и нескольких машин обеспечения, которые могут быть развернуты на полигоне.

"На чем основано следующее предположение – не до конца ясно, однако российские аналитики считают, что мощности их ВПК якобы позволяют до конца 2025 года изготовить еще один дивизион БРСД "Орешник" в составе 2-3 мобильных пусковых установок и машин обеспечения к ним", — пишут аналитики.

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Также примечательно, что максимально публично обсуждается вопрос о размещении этих ракетных систем либо в Беларуси, либо в европейской части России. Это, вероятно, рассчитано на демонстративный эффект в контексте информационного противостояния с Западом.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Россия и до официального отказа от моратория разрабатывала, испытывала и развертывала ракеты РСМД, включая крылатые ракеты типа "Искандер-К". Один из таких комплексов был использован 31 июля 2025 года для удара по Киеву, несмотря на прежние договоренности и рамки бывшего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 июня заявил, что в стране разворачивают серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник". По словам главы Кремля, новое оружие "очень себя хорошо зарекомендовало в боевых условиях".

В начале января 2025 американские вооруженные силы успешно провел боевую стрельбу из ракетной системы "земля-земля" средней дальности (MRC), известную как Typhon Weapon System. Данный комплекс является ключевым элементом стратегии армии США на дистанциях от 500 до 1500 км.